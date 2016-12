¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda de ocio del 30 de diciembre

Los integrantes de Metalmania, la primera y más activa banda tributo a Metallica de la Península, repasan en la Sala Mardi Gras los temas del grupo estadounidense.Hoy22.00 horas

►Concierto familiar de violín y viola

El Centro Comercial Cuatro Caminos organiza una actuación de cuerda en la planta alta del edificio. Será un concierto de violín y viola, dirigido a toda la familia.

Hoy

18.00 horas

►Primera sesión del club Audionautas

No Importa estrena el club Audionautas, un grupo pensado para acercase al concepto de la escucha. En esta sesión, el músico mglon explicará su proyecto Rocket in my Pocket.

Hoy

21.00 horas

►Nuevo pase del 'show' de Jorge Blass

El ilusionista regresa al teatro Colón con su espectáculo Palabra de Mago. La actuación durará una hora y media, y empleará la tecnología para la realización de los trucos.

Hoy

20.30 horas

►La escritora Blanca Riestra publica la novela 'Greta en su laberinto'

"Ilustro el abatimiento de una sociedad destruida, llena de individuos sin esperanza", explica. Repasa aquí la entrevista.

►Obra teatral para niños de Galitoon

La compañía Galitoon trae de nuevo a A Coruña la historia infantil Güela Güela, un relato pedagógico sobre la importancia de los amigos.

Hoy

17.00 horas

►Emma Ríos presenta su cómic

La ilustradora gallega presenta en Alita Cómics su nuevo trabajo, Bella Muerte 2. El oso, una historia de fantasía situada a principios del siglo XX.

Hoy

19.00 horas