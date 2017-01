¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del 19 de enero

Redacción | A CORUÑA

. La Fundación Paideia (Praza María Pita, 17) organiza hoy, a partir de las 19.00 horas, una jornada sobre la industria musical, el emprendimiento y la empresa. En el acto participarán representantes del sector, periodistas y agentes culturales. La jornada se estructurará en dos mesas de debate, según informó la fundación.

20.00h. Charla sobre el arte español en el siglo XX. El catedrático Francisco Calvo Serraller imparte en la Fundación Barrié (Cantón Grande, 9) la charla El arte español entre el fuego y el cristal, en la que habla sobre las raíces de los artistas españoles del siglo XX.

20.00h. Kirmen Uribe en la Fundación Luis Seoane. El escritor Kirmen Uribe hablará esta tarde en la Fundación Luis Seoane de A Coruña (San Francisco, 27) sobre su última obra, titulada 'Bilbao - New York - Bilbao'. En esta entrevista el autor nos adelanta algunas reflexiones que compartirá con los asistentes a su intervención en el ciclo 'Letras de Outono': "El lector me reconoce por querer dar voz a todos aquellos que no la han tenido antes".

21.00h. 'Casa de bonecas'. El grupo Clásicos nunha hora representa en la sala Gurugú (Agra do Orzán, 3) la obra del dramaturgo y poeta noruego Henrik Ibsen Casa de bonecas, una crítica a las normas matrimoniales del siglo XIX. Se trata de un clásico, considerado por muchos como la primera obra teatral feminista, y cuenta la historia de Nora Helmer, una mujer que descubre que su marido la considera un objeto más de su propiedad.

21.00h. Concierto de Los Nastys y Aula 11. La banda madrileña Los Nastys abre hoy en la sala Mardi Grass (Travesía Torre, 8) el Circuito Girando por Salas y en el concierto de esta noche este grupo presenta su disco Noche de fantasmas con los Nastys. Los Nastys estarán acompañados por Aula 11.

21.00h. Jesús Suárez y Prexton. Los Xoves de Música vuelven al Teatro Colón (Avenida de la Marina, 7A) con el concierto del responsable del proyecto Mar de Fondo, Jesús Suárez; y del guitarrista y cantautor Prexton.

21.00h. Elliot Murphy y Olivier Durand, en concierto. Acompañado del guitarrista Olivier Durand y como parte del ciclo Son Estrella Galicia, el músico estadounidense Elliott Murphy ofrece esta noche un concierto en Garufa Club (Riazor, 5). "A veces es más fácil tener ideales en las canciones que en la vida real", nos ha confesado el músico en esta entrevista antes de su actuación en A Coruña.

Fotografías para recordar A Coruña. Ochenta imágenes de Francisco Pillado describen la ciudad de mediados del siglo XX, en una exposición en el Palacio Municipal. Si quieres un adelanto de lo que ofrece esta muestra, aquí te dejamos una galería de imágenes de los trabajos expuestos en María Pita.