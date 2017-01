¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del 26 de enero

Redacción | A CORUÑA

. El Museo de Arte Contemporáneo (MAC, Avenida de Arteixo 171) proyecta The invisible elephant, The gift y Where flowers once grew, tres películas que llegan a este centro cultural coruñés con el Festival Internacional de Cortometrajes Animacam.

19.00h. Luar na Lubre, recital y firmas. La Fnac de A Coruña (Plaza de Lugo, s/n) recibe esta tarde a Luar na Lubre, que actuará en directo en el establecimiento, donde además firmará su nuevo disco XXX aniversario. Se trata de un trabajo que va más allá de un recopilatorio tradicional.

20.00 h. Conferencia sobre arte contemporáneo. Manuela Mena ofrece en la Fundación Barrié (Cantón Grande, 9) la segunda conferencia del ciclo Del presente al pasado. Vanguardia y tradición en el arte español contemporáneo.

20.00h. Inauguración colectiva en el MAC. La exposición colectiva Velar y desvelar. Programa de residencias artísticas 2015/2016 se inaugura esta tarde en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) Gas Natural Fenosa (Avenida de Arteixo 171). Se trata de una iniciativa que nació para promover y facilitar la producción artística local.

20.00h, 20.45h y 21.30h. 'Lapislázuli'. Teatro Mínimo ofrece hoy en el espacio cultural No Importa (San Andrés, 46) tres pases de Lapislázuli, protagonizada por una mujer que llegó a la indigencia por reveses de la vida.

20.15h. Versión original en el Forum. El cine llega esta tarde al Forum Metropolitano (Río de Monelos, 1) con la proyección de películas en versión original The vikings (Estados Unidos, 1958), dirigida por Richard Fleischer.

22.30h. Concierto de Blue Devils Big-Band. La banda residente en la sala Garufa (Riazor, 5) ofrece hoy un concierto. Habrá dos pases. Las entradas cuestan 7,5 euros y son con derecho a consumición.