¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del 27 de enero

El trío británico The Wave Pictures.

Redacción | A CORUÑA

. El grupo Samarúas presenta en la Fnac (Plaza de Lugo, s/n) su primer videoclip, Non, una pieza audiovisual basada en un poema de Celso Emilio Ferreiro al que se acerca en clave poética y social.

19.00h a 20.00h. Baile y actividades para niños. Hoy en Live The Music School (C.C.Marineda City) hay clases de hip-hop para niños de entre 10 y 16 años. De 17.30 a 20.00 horas el sábado y el domingo habrá actividades infantiles.

19.30h. Presentación de dos libros de Óscar Esquivias. La Librería Berviriana (Santiago, 7) recibe hoy al escritor Óscar Esquivias, que presenta la nueva edición de su novela Inquietud en el paraíso y habla de su libros de relatos Andarás perdido por el mundo.

20.00h. Amigos dos Museos presenta su programa. El arqueólogo Felipe-Senén presenta en Portas Ártabras (Sinagoga, 22) el programa de actividades que Amigos dos Museos de Galicia tienen previsto para este año y que incluyen las series Coñecer Galicia.

20.00h. Corredoira muestra su evolución. La Fundación Luis Seoane (San Francisco, 27) inaugura hoy una retrospectiva inédita con cien obras del artista coruñés. Estará abierta hasta el 21 de mayo. Consulta aquí más información sobre esa muestra.

20.00h. 105 aniversario de Maruja Seoane. El local de Marea (Plaza del Humor) acoge hoy un acto con motivo del 105 aniversario del nacimiento de Maruja Seoane. La actividad incluirá la proyección de dos exposiciones de su marido, Luis Seoane.

20.30h. 'Get Back' en el Rosalía. La huella nómada en el alma del gallego es el tema en torno al cual gira Get Back, la obra, que esta tarde se representa en el Teatro Rosalía de Castro (Riego de Agua, 37), dentro del Ciclo Principal. Se trata de una pieza teatral dirigida por el coruñés Jorge Coira que ilustra, a través de cuatro personajes gallegos que se marcharon a vivir a Londres, las distintas caras de la migración. La actriz Mercedes Castro, que encarna a Luisa en la obra, nos cuenta en esta entrevista algunas claves de su personaje y de 'Get Back': "La emigración es un drama, pero a veces el drama se plantea mejor con la comedia". Las entradas cuestan entre 6,5 y 14 euros.

20.30h. Tomás Alonso da una charla sobre diseño. El diseñador industrial gallego Tomás Alonso ofrece en Galería Vilaseco (Padre Feijóo, 5) una charla dentro del ciclo 12 miradas: Riverside, que reúne en A Coruña a creadores relacionados con las artes plásticas.

20.30h. Risas a cargo de Oswaldo Digón. El monologuista presenta en el Teatro Colón (Avenida de la Marina) un trabajo titulado Anecdologías. En esta entrevista Digón nos adelantó algunas cuestiones de su espectáculo.

22.00h. Noches de rock con The Wave Pictures. La Sala Mardi Gras (Travesía Torre, 8) cierra enero con dos conciertos de rock. Hoy a las 22.00 horas toca el guitarrista Carlos Campoy junto a Lady Evil. El sábado a las 22.30 horas estará The Wave Pictures.

22.30h. Duelo musical y homenaje a José Martí. Las bandas de rock Los Remasters y Rockers Go to Hell se enfrentan en duelo hoy a las 22.30h en la sala Garufa Club (Riazor, 5). El sábado a las 23.00h Son al Son homanejea a José Martí.