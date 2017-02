"El disco habla de vivir y de la vida, no creo que sea doloroso sino que es bastante luminoso"

a coruña

Iván Ferreiro (Nigrán, 1970) ha vuelto a casa. O eso dice él a través de su nuevo trabajo. Una ruptura amorosa le ha llevado a escribir sobre la amistad y la vida, lejos de ser doloroso, considera que su disco es "bastante luminoso". Hoy tocará en la Sala Pelícano ante un público que, según sus palabras, le hace sentirse siempre "muy querido" y al que regalará ese nuevo repertorio pero añadiendo antiguos temas.

-Presenta Casa y en 2013 salió a la luz Val Miñor-Madrid. ¿Hay morriña detrás de esos títulos?

-Creo que la morriña está siempre ahí. El concepto de la casa, de dónde somos y a dónde volvemos.

-¿Qué es para usted casa?

-Donde me siento cómodo. También haces tu casa donde descansas, por donde te mueves? El mundo también es tu casa, o sea, que nunca sé muy bien cuál es mi casa.

-En estos tres años entre disco y disco, ¿qué ha cambiado en Iván Ferreiro?

-No lo sabría decir muy bien. Supongo que sigo siendo igual pero tres años más viejo.

-Una ruptura amorosa le ha llevado a escribir estas doce nueva canciones. ¿Qué hay detrás de ellas?

-Creo que hay un poco de todo. Entran muchas emociones dentro de todo eso. Realmente no es un disco hecho a partir de una ruptura sino un disco que se tiene que hacer en el momento en el que está habiendo una ruptura que son cosas distintas. Casi todos mis discos van contando lo que me va pasando más o menos, con ciertos engaños, pero creo que habla de vivir y de la vida. No creo que sea un disco doloroso, creo que al revés, es bastante luminoso.

-En una canción dice "Creí que estaba solo y descubrí que estaban todos los que importan". ¿Olvidamos a veces la importancia de la amistad?

-Sí. Y creo que nos pasa con todo, con todas las cosas. A veces las damos demasiado por hechas y nos olvidamos de que hay que cuidarlas. Supongo que también la frase de la canción tiene que ver con que a veces nos sentimos solos y no somos conscientes de lo bien cuidados que estamos.

-Y eligió El pensamiento circular como primer single. ¿Por qué?

-Pues no lo sé. Me pareció una canción bonita para presentar el disco.

-Tampoco falta su hermano Amaro Ferreiro en esta nueva aventura.

-Amaro es la otra parte de este proyecto. Ponemos mi nombre en la portada pero lo hacemos entre los dos. Es la otra pieza indispensable de todo esto que hago.

-En la portada vemos un supercúmulo de galaxias llamado Laniakea, ¿para recordarnos lo pequeños que somos o cuánto nos queda por descubrir?

-Supongo que las dos cosas a la vez. Tener Laniakea en la portada indica que eso es nuestra casa y que debemos abrir nuestras miras hacia muchos otros sitios. A lo mejor nuestra casa es un sitio mucho más grande del que pensamos.

-¿En qué momento piensa en el título y en su portada?

-Va construyéndose. La idea de Laniakea es de una amiga, de la palabra, y pensé en hacer canciones sobre eso. Dándole vueltas a las portadas, pues llegamos a la caja de cartón y de ahí a Laniakea. Tiene mucho que ver una caja de cartón y el universo.

-Se puede encontrar Casa en LP, ¿a qué se debe el repunte de los vinilos?

-El formato físico es muy importante y siempre va a serlo. Hay un montón de gente que disfruta de ese formato físico. Los vinilos siempre han estado ahí. Ahora hay un repunte pero tiene más que ver con la bajada de los CD que con otra cosa. El vinilo siempre es maravilloso tenerlo cerca.

-Presentó el disco en Barcelona, ¿tiene ganas de ver la respuesta del público coruñés?

-Sí, aunque siempre me siento muy querido cuando toco en A Coruña. Me gusta mucho. Será un concierto precioso, tenemos una banda fantástica que va a hacer que la gente disfrute un montón.

-¿Habrá hueco para canciones de Los Piratas?

-Habrá tiempo para todo. Todas las épocas y canciones. Hemos hecho un repertorio que contiene casi todo. Habrá mucho del disco nuevo pero también de los antiguos.

-¿Tenía ganas de gira?

-Sí, sí. Es un momento que estaba esperando con muchísimas ganas.

-¿Veremos también su nombre en los carteles de festivales?

-Sí, empezando por PortAmérica y muchos otros.

-¿Qué tienen de diferente que tanto atraen a los artistas?

-Es otra forma de tocar, con otro público. Es distinto y me gusta mucho también porque estás con otras bandas y amigos. La verdad es que hay festivales muy buenos.

-Le hemos escuchado junto a Carlos Sadness y ha escrito canciones para Sergio Dalma y Raphael. ¿Hay tanta inspiración como para regalarla?

-Sí. Hay tiempo para todo. Creo que son cosas diferentes. Una cosa son las canciones de mis discos y otra cantar con otro o escribir una canción con muy poco tiempo.