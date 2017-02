Cita con Ricky Martin, el 13 de mayo

a coruña

El cantante puertorriqueño Ricky Martin inaugurará su gira por España con un concierto el 13 de mayo en el Coliseum de A Coruña , es la única fecha que ha incluido en Galicia y traerá como artista invitada a la banda juvenil CNCO. La One World Tour llevará a, tras su paso por, a Bilbao, Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia, Sevilla y Madrid.

Las entradas para el concierto de Ricky Martin en A Coruña saldrán a la venta el jueves 23 de febrero a las 10.00 horas y se podrán comprar a través de las plataformas www.doctormusic.com y www.ticketmaster.es también en Fnac, Viajes Carrefour y Halcón Viajes, en el teléfono 902 15 00 25 y demás puntos de venta de la red Ticketmaster y en la web www.esmerarte.com. El precio de las entradas, según informa Sony Music, oscilará entre los cuarenta y los cien euros (gastos de distribución no incluidos).

Ricky Martin ya giró con este espectáculo por España durante el año pasado y más de un millón de personas le han aplaudido alrededor del mundo y es que la gira One World Tour comenzó en 2015 en Nueva Zelanda.

Con la inclusión de Ricky Martin en la oferta de conciertos en A Coruña, el Coliseum suma una actuación latina más a su programación. El 24 de marzo actuarán Gente de Zona y Juan Magán y, el 1 de abril recogerá su testigo Carlos Vives. El 17 de junio, se subirá al escenario del multiusos de Lavedra Melendi; el 1 de julio, lo hará Amaral y, el 22 de julio, Joaquín Sabina presentará su nuevo trabajo discográfico, Lo niego todo.

Sobre la gira de Ricky Martin, Sony Music explica que es "un espectáculo impresionante que cuenta con extraordinarios juegos de iluminación, diseñados con más de 150 luces móviles y cinco pantallas de vídeo de alta definición; una moderna escenografía en sincronía con el aspecto visual y musical; cambios de vestuario y vibrantes coreografías" y que forman parte del repertorio grandes éxitos de su carrera como Come with me; She bangs; La mordidita; Tal vez; Livin' la vida loca; Pégate; Adiós; La bomba; Cup of life; Asignatura pendiente y su reciente Vente pa'ca. Estos temas están salpicados en los cuatro módulos que tiene el show: dance, rock, baladas y tribal.

En sus conciertos, Ricky Martin hace campaña contra la trata humana y a favor del bienestar de los más pequeños.

El fenómeno juvenil CNCO será el artista invitado de Ricky Martin durante todos sus conciertos en la gira por España. La banda ha alcanzado el éxito tras su tercer sencillo, Reggaetón Lento, y ha anunciado la celebración de su primera gira Más allá Tour, que contará con más de cuarenta conciertos que se desarrollarán entre Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica, así como España y Portugal.