¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del 9 de marzo

Redacción | A CORUÑA

. Juan Martínez de la Colina modera en la Fundación Luis Seoane (San Francisco, 27) el debate Días pintados, tempos de escrita, con la intervención de Lino Braxe, Miguel Anxo Fernán Vello y Ángeles Penas.

20.00h. Homenaje a Rafael Bárez en el Rosalía. Velada poético-musical en el teatro Rosalía (Riego de Agua, 37) en honor del abogado laboralista y político coruñés Rafael Bárez, por la publicación de la obra inédita Poemas del 10 de marzo.

20.30h. '12 miradas. Riverside' en Vilaseco. El diseñador Guillermo Santomá inaugura hoy en la galería Vilaseco (Padre Feijóo, 5) la edición de 2017 del ciclo 12 miradas , un proyecto cultural multidisciplinar que se desarrolla en A Coruña y la Ribeira Sacra.

21.00h. La Dance y Say My Name en el Colón. El ciclo Xoves de Música reúne hoy dos proyectos musicales locales en el Teatro Colón (Avenida de la Marina s/n). Se trata de La Dance, formación ecléctica activa desde 2009, y el grupo de pop rock Say My Name, creado en 2013. La Dance publicaron en septiembre del año pasado su tercer trabajo 'Cruz del Sur'. Say My Name fueron seleccionados por Radio 3 como semifinalistas de Proyecto Demo 2016.

22.30h. Presentación del disco de Kin García Trío. El trío del contrabajista Kin García presenta nuevo disco, Como a area. Le acompañan esta noche en el Garufa Club (Riazor, 3) Gabriel Peso en el piano y Noli Torres en la batería.