¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del 19 de septiembre

The Real McKenzies, en la localidad coruñesa de Cambre.

Redacción | A CORUÑA

. El Centro Galego das Artes da Imaxe (CGAI, Durán Loriga 10) proyecta a las 18.00 y 20.30 horas la película romántica Le parc, dirigida por Damien Manivel y protagonizada por Naomie Vogt-Roby, Maxime Bachellerie y Sobéré Sessouma.

20.00h. Exposición de Cristina Mittermeier. El Festival Mar de Mares comienza con la inauguración de la exposición de Cristina Mittermeier Na beira, una serie de fotografías sobre el vínculo entre el hombre y el mar. Se podrá visitar en Palexco (Muelle de Trasatlánticos s/n).

21.00h. Concierto gratuito de Exit. La banda residente de la sala Mardi Gras (Travesía de la Torre, 8) da un concierto gratuito, en el que interpretará versiones de grupos como The Beatles o Ramones.

21.30h Teatro improvisado. El BâBâ Bar (José Luis Pérez Cepeda, 23) ofrece el espectáculo Improvisar y ganar, en el que participarán cómicos como Víctor Grande, Pedro Brandariz y Oswaldo Digón.

22.00h. Concierto de The Real McKenzies. La banda canadiense presenta con un directo en el Playa Club (Andén de Riazor, s/n) su último trabajo, Two devils will talk, 14 temas sobre la esperanza y la importancia de vivir el presente. Liderado por el poeta Paul McKenzie, el grupo aprovechará la ocasión para festejar su cuarto de siglo de vida, durante el que han interpretado su punk céltico de alcance internacional.