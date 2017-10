¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del 9 de octubre

Redacción | A CORUÑA

. Como último día de celebración de las fiestas de la patrona de la ciudad, se organiza una comida solidaria abierta a todos los públicos en la Cocina Económica (Cordelería, 10).

19.00h. Proyección en Afundación. La sede coruñesa de Afundación (Cantón Grande, 8) acoge hoy un pase gratuito de la película El beso de medianoche, de Norman Taurog. La actividad forma parte de la programación lírica de Amigos de la Ópera.

20.00h. Charla sobre la revolución rusa. La escritora y profesora de la Universidade de Santiago, Teresa Moure, se hace la pregunta E sería Lenine leninista? en una charla gratuita que tendrá lugar esta tarde en la Agrupación Alexandre Bóveda (Olmos, 16).

21.00h. The Volcanics en Mardi Gras. La banda australiana The Volcanics actúa esta noche en A Coruña. Las entradas para el concierto, en la sala Mardi Gras (Travesía de la Torre, 8) se pueden comprar en Ticketea o Discos Portobello. Inspirados por bandas australianas como The Victims y The Scientists así como por los sonidos clásicos de The Stooges, MC5 y AC/DC, The Volcanics lleva hoy su música a Mardi Gras.

Y ADEMÁS

Taller de fotografía de José Mª Vellado. De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Taller gratuito de fotografía que forma parte del programa de la nueva edición del premio Ksado de la Diputación. La actividad se desarrolla en el Rectorado de la Universidade da Coruña, en A Maestranza 9.

Un vistazo al guardarropa del pasado. Apúntate en tu agenda, no para hoy pero sí de cara al fin de semana, esta actividad del Museo de Belas Artes, que ofrecerá todos los sábados hasta el 25 de noviembre visitas guiadas por su colección, dirigidas a mostrar la evolución de la moda desde el siglo XVI hasta el XX. Más información.