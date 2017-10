"Hemos dejado atrás la actitud 'punkarra' que teníamos en los primeros álbumes"

Alicia Pardo | a coruña

"Coger el blues del Delta y echarle todo lo que lleves dentro". Así defineel repertorio que lleva más de una década interpretando, y que ahora renueva con su cuarto trabajo homónimo. Sonidos más oscuros y una mayor presencia de la voz de su líder,, caracterizan el álbum más reciente de los de Úbeda, que tocarán mañana en ela partir de las 21.00 como parte del ciclo

- Tan libres al tocar, y tan disciplinados al sacar disco. Siempre cada dos años.

-[Se ríe]. Es una periodicidad que nos viene bien para no agotar los sitios a los que vamos. Pero dentro de poco va a cambiar. Tampoco queremos ser esclavos de nuestras propias tonterías.

- Otra tradición que siguen manteniendo es la del protagonismo de las portadas, ¿qué dice esta sobre su último trabajo?

-La portada de este último disco es un perro pequinés, el típico perro de vieja que hace unos años tenían todas las abuelas y que ha pasado de ser frecuente a olvidarse. Creemos que representa bien el espíritu de la banda en este disco, porque son perros que tienen muy mala leche.

- Han pasado dos semanas grabando el álbum, en lugar de los días contados que le solían dedicar. ¿Por qué este nuevo método?

-Hemos planteado las canciones de manera que necesitaban más tiempo, indagando más en el sonido. Y hemos estado en la gloria. En el estudio estábamos como en nuestra casa, con pijama y zapatillas.

- ¿Ven evolución?

-Creo que hemos dejado atrás la actitud punkarra que teníamos y hemos evolucionado hacia un sonido más oscuro, pero sin perder el demonio. Aunque creo que en los primeros álbumes se notaba más que estaba ahí. A mí me gustaría que fuera más evidente esa mala leche.

- Como single han escogido la versión del Qué he sacado con quererte , de Violeta Parra, ¿cómo se encontró Guadalupe Plata con la cantautora?

-Pedro estuvo en Chile con unos amigos que le pusieron música de ella. No conocíamos la canción, pero nos gustó a todos mucho, y para adelante. Y quedó bien.

- El sencillo de su anterior disco, Calle 24 , se basaba en una canción infantil. Parece que le están cogiendo el gusto a escoger como singles este tipo de versiones.

-Nos gusta. También date cuenta de que casi el tema musical y de la voz lo llevamos al 50%, y que a veces la música está más presente que la voz. No nos planteamos trabajar sobre una poesía, intentamos que sean cosas como un puñetazo.

- ¿Seguirán introduciendo folclore de otros lugares?

-Sí, ahora vamos a juntarnos para ver cómo vamos enfocando lo nuevo, y creo que hay por ahí alguna cosilla. Lo que pasa es que no la puedo decir [se ríe].

- Este trabajo es un paso más en sus once años sobre las tablas. ¿Cómo se triunfa moviéndose siempre más allá de las tendencias?

-Yo no lo sé tampoco [se ríe]. Siempre he dicho que estoy muy sorprendido de que nos esté pasando esto, porque no hacemos una música que sea de radio fórmula. Pero hemos encajado en muchos sitios y, cuando vas a un concierto nuestro, te das cuenta de que el abanico de gente que viene es muy amplio. Vienen gafapasta, metaleros, gente mayor, jóvenes?

- ¿Qué les ofrecen?

-Una propuesta que sentimos que es una verdad. Muchos grupos parece que están reproduciendo el CD cuando dan un concierto, pero nuestro caso es diferente. Nos hacemos valer bastante en los directos, creo que es nuestro punto fuerte.

- Han llegado hasta el extranjero. ¿Cómo ven el panorama alternativo español en comparación con el internacional?

-Los garitos son iguales, pero allí los festivales tienden más a ser de género. Aquí en España parece que tienen todos el mismo manual de estilo. Se echa de menos que se asomen al underground.