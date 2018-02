Luis Emilio Batallán: "La situación de la canción gallega es complicada. No hay apoyo real al idioma"

Alicia Pardo | a coruña El conocido cantautor gallego Luis Emilio Batallán llega este viernes al Colón para repasar su repertorio en un concierto acústico, en el que no faltarán temas de su popular Aí ven o maio. Junto a él, y también en escena, estará el músico cubano Pablo Milanés, que se unirá a Batallán en un espectáculo presentado desde las 21.00 horas por Manuel Rivas.

- ¿Qué tienen en común Pablo Milanés y Luis Emilio Batallán sobre el escenario?

-Pues mucho. Tenemos mucha relación de amistad. Hemos trabajado juntos en Tu retrato, en Había que chegar, en 70 y 29? Tenemos muchas cosas grabadas.

- Además de música, en el concierto contará anécdotas compartidas con varios poetas. Tendrá muchas.

-Sí, muchísimas. Sobre todo, con Cunqueiro. Cuando grabé Quen puidera namorala no le pedí permiso. La casa discográfica no me dijo nada, y yo no lo sabía, fue todo un poco ingenuo y artesanal.

- ¿No le gustó la canción?

-Le gustaba la canción, pero estaba cabreado por no pedir permiso y no me hablaba. Como se juntó mucho dinero en autores, un día fui y le dije: "Mire, Don Álvaro. Si no firma se pierde ese dinero". Firmó a regañadientes. Empezó a liarse con mi apellido, dijo: "Batallán es de la aristocracia de origen armenio", y yo le dije que creí que veníamos de Noia. Ahora me gusta esto de Lord Batallán, de aristócrata armenio. Pero eso sí, arruinado [ríe].

- ¿Cuándo empezó a ver música en la poesía?

-Dando conciertos por Madrid. Imitaba un poco a Dylan y empecé así, mientras estudiaba medicina.

- Un poco obligado. No le dejaron ser solamente músico.

-Claro, por eso mi carrera fue bastante irregular. Si me dedicara solo a la música, en vez de seis discos tendría diez.

- A esas dificultades se le unió en su caso la situación sociopolítica. Comenzó su carrera aún en la dictadura.

-Sí. Alguna vez dormimos en la Dirección General de Seguridad. Eran tiempos complicados, y cantar en gallego en aquella época era casi un acto revolucionario. Nos cogieron por un concierto en Madrid, en Sol. Pero pasé una noche y nos soltaron al día siguiente.

- ¿Cómo ve hoy la situación de la canción gallega?

-Complicada, como el idioma. Yo creo que no hay suficiente apoyo. Y es una pena, porque cantar en gallego a mí musicalmente me encanta. Pero no veo un apoyo real al gallego en las instituciones para poder sacar discos en ese idioma.

- Pero su trabajo sí lo han reconocido con el Premio de la Crítica Gallega (2017). ¿Cómo cree que ha contribuido a la renovación de la canción gallega?

-Yo creo que he hecho buenas canciones. De hecho, mucha gente hace versiones de mis temas. Eso es una demostración de que, a pesar del tiempo, las buenas canciones quedan. Lo que es difícil en la música es tener temas que suenen bien hoy y que suenen bien dentro de 30 años. Yo creo que eso es lo que he conseguido, y me llena de orgullo.

- Me hablaba antes de Aí ven o maio . Fue el disco más vendido de la historia de Galicia.

-Sí. Con ese disco llegué a muchos sitios que no imaginaba. Por ejemplo, a este concierto viene una chica de Maine, que es muy fan de Aí ven o maio. A veces la música tiene eso, que salta fronteras.

- En su último disco, 70 y 29 , se reinventó. Hay hasta reggaetón, ¿por qué este cambio?

-Se trata de buscar cosas nuevas que enganchen a otra gente que no haya escuchado tu música. Siempre estás reinventándote. A veces aciertas y a veces no, pero la música es así, y los discos también.

- ¿Y con qué tiene pensado sorprender en el siguiente disco?

-Buf, no sé, porque estoy componiendo cosas bastante atrevidas [se ríe]. No puedo decir por dónde saldré, pero estoy siempre buscando cosas distintas y cosas más rítmicas.