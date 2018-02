Paquito D'Rivera, en A Coruña con la Real Filharmonía de Galicia

Redacción | a coruña Paquito D'Rivera acompañará a la Real Filharmonía de Galicia en un concierto este viernes en el Teatro Colón de A Coruña. El saxofonista y clarinetista cubano, ganador de 14 premios Grammy, interpretará desde las 20.30 horas varias obras propias, dirigidas por Vicent Alberola.

El programa comenzará con El elefante y el payaso, un poema sinfónico dedicado a los payasos de la tele Gaby, Fofó y Miliki, con los que el músico actuó en varias ocasiones en el show que los artistas llevaron a Cuba. La pieza, que D'Rivera describe como "una visión nostálgica" de su vida, estará seguida por la obra en honor al centenario del nacimiento de Benny Goodman, The Cape Cod Concerto, el Adagio de Mozart y tres tangos de Astor Piazzolla. Las piezas Contradanza y Vals Venezolano, y una selección de To bird with strings cerrarán el repertorio de este concierto en A Coruña, en el que también participará el trío de jazz Pepe Rivero Trío.