Más de un centenar de actividades dinamizarán el tiempo libre de 2.000 jóvenes hasta julio

A. P. Q. Bautismo de mar, iniciación al surf, snorkell, salidas diurnas y nocturnas de navegación€Más de un centenar de propuestas deportivas, formativas, culturales y recreativas dirigidas a 2.036 jóvenes de entre 12 y 30 años integran el programa Nocturnia, que busca favorecer una educación para el ocio saludable y generar hábitos que promuevan el desarrollo integral de la juventud. Las actividades se desarrollarán de marzo a julio y contarán con la colaboración de 18 asociaciones y siete colectivos locales. Serán los viernes y los sábados en horario nocturno, excepto alguna propuesta puntual.

Los espacios donde se programarán las actividades son el Palacio de los Deportes, el Ágora, el Fórum Metropolitano, Espazo de Iniciativas Xuvenís, el centro social Sagrada Familia, la playa de Oza, el monte de San Pedro o zonas verdes de otros municipios como Monte Pindo, las pozas naturales del río Pedras de A Pobra do Caramiñal, así como la playa de Area Negra de Cedeira.

Los interesados en participar el próximo fin de semana en una ruta femenina con motivo de la celebración del Día de la Mujer podrán inscribirse desde hoy y hasta el próximo jueves. También tendrá lugar el taller de ilustración 'Bravas', la iniciativa 'educando en igualdade', talleres de teatro, juegos de improvisación, cestería en papel, además de una ruta por la fervenza do Toxa en Silleda.

La inscripción para participar en las actividades del tercer fin de semana de marzo permanecerá abierta del 19 al 22. En esta ocasión, habrá talleres de iniciación a la caligrafía, estampación con sellos, tote bag, fútbol flag o salidas nocturnas relacionadas con la presencia de Picasso en A Coruña y a la astronomía.

El mes de abril estará dedicado al ámbito deportivo con talleres de zumba, esgrima, danzas polinesas, técnicas aéreas de circo o escalada, además de bautismo de mar, iniciación al piragüismo en la playa de Oza o talleres de cocina vegana, japonesa y para la emancipación, los relacionadas con las manualidades como scrapbooking, microencuadernación€ Continuarán las salidas para conocer la ciudad y el papel de la mujer en el desarrollo de A Coruña, rincones medievales y rutas naturas como la visita al Monte Pindo que se celebrará el 28 de abril.

En mayo, habrá talleres de parkour, street workout, danza, baile tradicional, improvisación, circo, percusión o quidditch, además de los relacionados con la artesanía y la creación como los de encuadernación, caricaturas, diseño y estampación, teñido de camisetas, cosmética con algas, así como salidas nocturnas a la Torre de Hércules, al castillo de San Antón o a espacios naturales como las pozas del río Pedras.

Entre las novedades del mes de junio estarán el yoga tibetano y la meditación, cocina thai y bizcochos, origami, audiciones guiadas de jazz o escalada libre. También comenzarán las propuestas de iniciación al surf, al snorkel, humor gestual, break dance, fotografía o rutas por Oza dos Ríos y monte de San Pedro.

En julio se programarán salidas de navegación nocturna y diurna desde el puerto de A Coruña, clases de pilates, bailes latinos y fotografía nocturna, actividades de espeleoturismo en la cova do Rei cintolo o una ruta a las playas de arenas negras de Cedeira.

Para cada fin de semana, el plazo de inscripción se abrirá el lunes previo sobre las 16.00 horas y se cerrará el jueves a las 12.00 horas o cuando se agoten las plazas disponibles. Puede realizarse en la web http://www.coruna.gal/cmix de forma gratuita.



Coruña Mutante

El séptimo número de la revista de, Coruña Mutante, contará con una tirada de 5.000 ejemplares y podrá encontrarse en bibliotecas, centros cívicos, museos científicos, instalaciones deportivas o espacios como el Ágora y el Fórum, además de en los centros educativos coruñeses. La revista incluye contenidos vinculados al programa, una agenda musical, el festival Street Stunts que se celebra en julio y un reportaje sobre el proyecto para las, que también será tratado en una charla abierta mañana a las 19.30 horas.