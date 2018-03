"Hay muchos temas que aún no se han tocado en la cinematografía gallega"

Alicia Pardo | a coruña Elviña y el Barrio de las Flores son algunas de las zonas que sirven de escenario a Nove de novembro, el filme de Lázaro Louzao con el que se estrena en el largometraje. La película, que se presentará el próximo 7 de abril a las 20.30 horas, viaja a la ciudad de A Coruña de los 80 para contar el final del amor entre Miguel y Roberto, erigiéndose como el primer filme gallego con tema LGTB.

- La primera película en gallego protagonizada por una pareja homosexual. Y ha habido que esperar hasta el 2018 para que se rodara.

-Sí, la verdad es que es un poco chocante que haya tenido que pasar tanto tiempo. Pero yo creo que guarda relación con el hecho de que, hasta la llegada de la digital, la producción cinematográfica gallega era escasa en general. No había ninguna de este tema, pero hay muchos temas que aún no se han tocado. No tenemos ningún musical en gallego, por ejemplo.

- Con el filme debuta en el largometraje, ¿el corto se le quedaba pequeño a esta historia?

-Sí. De hecho, nació con la idea de ser mi cuarto corto. Partía de una idea muy básica, que era crear una metáfora entre la caída de una relación de pareja y la caída del muro de Berlín. Pero luego, cuando iba escribiendo, los personajes iban cogiendo cada vez más matices. Empecé a escribir diálogos, y llegó un punto en el que se convirtió en un largo.

- En el cine, las rupturas normalmente se deben a un hecho dramático, pero usted narra una separación natural.

-Claro, eso me interesaba especialmente, porque es como dice, siempre se dan rupturas por algo muy dramático. Alguien le pone los cuernos al otro, el otro lo descubre, rompen platos y se van. Yo quería contar el hastío y la muerte natural de una relación. Romper con ese tópico cinematográfico.

- "Ni siquiera cambié el guion después de saber que era la primera película gallega centrada en tema gay", ha dicho. ¿Significa eso que se lo planteó?

-No, significa que cuando lo descubrí -que ya llevaba cerca de un año escribiendo el guion- vino además una responsabilidad que no contaba con tener. Que sea la primera película significa que lo va a ser siempre, y dentro de treinta años, cuando se hable del cine gay gallego, la primera va a seguir siendo Nove de novembro, sea buena o mala. Si yo hago una película mala, se va a recordar para siempre que he hecho una mierda [risas]. Eso te da una presión añadida muy grande, y al principio sí que me hizo ver las cosas desde otra óptica, pero luché porque no afectase al texto.

- ¿Temía que ese hecho acabe eclipsando la historia?

-Sí, ese es otro miedo que se tiene, es inevitable. De hecho, desde la promoción no lo hemos negado, pero tampoco hemos querido insistir demasiado en el tema para que no acabase absorbiéndola, porque la película no va de eso. Va de Roberto y Miguel, del derrumbe de su relación, de la discriminación que teníamos en los 80? Hay un montón de temas interesantes en la película para que acabase capitalizándolo todo el hecho de que sea la primera.

- Habla de la discriminación de la época, ¿era otro de los motivos para elegir el 89?

-Quería reivindicar esos años, que fueron bastante duros. No hace tanto de eso, y sigue habiendo mucho que remar.

- ¿En qué punto se encuentra hoy la normalización?

-Yo creo que ha habido un cambio muy importante, que empezó a producirse con la Ley de Matrimonio, y es que la opinión pública ahora está de nuestro lado. Ahora lo que está mal visto es la homofobia. La principal batalla ya la hemos conseguido, pero sigue habiendo discriminación en muchísimos ámbitos, seguimos encontrándonos casos terribles, agresiones, el autobús de Hazte Oír? Es una batalla que no se acaba nunca, pero lo importante es que avance en el buen sentido.

- Menciona trabas grandes, pero para hacer esta película también se ha encontrado con otras más pequeñas. Facebook, por ejemplo, censuró su tráiler.

-Sí. La justificación que nos dieron fue que nos censuraron por "excesivo contenido de piel". Y no se ve absolutamente nada. Lo que sí se ve -y creemos que es la razón real- es a dos hombres besándose. Que a estas alturas tengamos que lidiar con esto es bastante indignante. Pero hasta nos vino bien, porque al final el tráiler se ha visto más de 20.000 veces.