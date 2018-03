¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del 28 de marzo

Redacción | A CORUÑA 19.00h. Procesiones de Semana Santa. La programación litúrgica de este miércoles incluye a las 19.00h un pasacalles desde María Pita organizado por la Cofradía Penitencial de Nuestra Señora del Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de las Angustias. Además, a partir de las 21.00h está prevista la procesión de La Piedad, pendiente de las condiciones meteorológicas. Más información.

María Pita

21.30h. Espectáculo de tango. El Baba Bar acoge hoy Noche Oscura de Tango, con un repertorio especial. Los interesados tienen la posibilidad de cenar viendo el espectáculo. Las entradas cuestan 8 euros.

Bâbâ Bar

José Luis Pérez Cepeda, 23

22.00h. Humor y rock en el Garufa. La explosiva banda de humor y rock Almas de Cántaro, llega hoy a la Sala Garufa con un espectáculo conducido por Gari y Osvaldo Digón. Entradas, 6 euros.

Sala Garufa

Riazor, 5

22.00h y 23.00h. Actuación de Petros Klampanis. El músico griego Petros Klampanis toca hoy en el Jazz Filloa junto al pianista César Latorre. Las entradas se pueden reservar en jazzfilloa@jazzfilloa.com.

Jazz Filloa

Orzán, 31

22.30h. Concierto de Exit en Mardi Gras. El grupo Exit actúa esta noche con clásicos del rock como Pink Floyd, Whitesnake y Deep Purple. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

Sala Mardi Gras

Travesía de la Torre, 8

Y ADEMÁS

Últimos días para visitar la exposición de Tamara Feijóo. La exposición Epílogo de paisaxe e nubes, de Tamara Feijoo, en la Fundación Luis Seoane se clausura este domingo tras cinco meses. Además, la Fundación Luis Seoane amplía las fechas de la clausura de las exposiciones Como se imprime un libro y 13 estampas da trizón. Más información.

Fundación Luis Seoane

San Francisco, 27

Las series visuales de Muntean y Rosenblum. Tras exponer en Londres y en Nueva York, la pareja artística Muntean y Rosenblum exhiben en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) las dos series visuales que componen su obra This is not an exit. La presentación contiene dos series de los artistas Markus Muntean y Ari Rosenblum: retratos hechos a partir de 'selfies' de los protagonistas e imágenes extraídas de vídeos virales de YouTube.

MAC

Avenida de Arteixo, 171

La importancia de los planes de investigación. El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (Muncyt) expone hasta finales de julio Campus Vivo, una iniciativa que permite a sus visitantes conocer de cerca los proyectos de investigación que desarrollan universidades españolas.

Muncyt

Plaza del Museo Nacional, 1