¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del 3 de abril

Redacción | A CORUÑA 17.30h. Conferencia sobre consumo responsable. La Asociación Provincial de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios ofrece la charla Consumo responsable en el hogar, impartida por el actor Pedro Brandariz.

Sporting Club Casino

Real, 83

18.00h y 20.30h. Proyección de un filme de Hong Sang-soo. El Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI) continúa su ciclo Fóra de serie con el visionado de la película de Hong Sang-soo Lo tuyo y tú, que se proyectará en dos pases a las 18.00 y 20.30 horas.

CGAI

Durán Loriga, 10

21.30h. Teatro improvisado en Bâbâ Bar. El teatro improvisado regresa al Bâbâ Bar con el espectáculo Se masca la comedia, en el que participarán artistas como Oswaldo Digón, Víctor Grande y Pedro Brandariz.

Bâbâ Bar

José Luis Pérez Cepeda, 23

Y ADEMÁS

El alma en la madera. Los escultores Nito Da Vila y Francisco Remiseiro comparten la muestra De animam rebus, con la que exploran los sentimientos. Más información.

Palacio Municipal de A Coruña

Plaza de María Pita

Exposición de Muntean y Rosenblum. De 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.30 horas se puede visitar This is not an exit, una muestra integrada por las obras más recientes de Markus Muntean y Adi Rosenblum. La exposición se sumerge en la cultura popular para explorar la relación entre el parkour, las imágenes virales y el arte institucional a través de cerca de una veintena de pinturas.

Museo de Arte Contemporáneo

Estrada Baños de Arteixo, 171

Muestra fotográfica de Camu Martinho. Hasta el día 15 se puede disfrutar de la muestra fotográfica de Camu Martinho The self-portraits photo collection, en la que el asturiano agrupa 17 autorretratos en blanco y negro.

Café Universal

San Andrés, 1