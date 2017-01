Los 10 peores musicales de la historia del cine

C. Doval/Redacción

El éxito de ´La La Land´ ha desatado la fiebre por los musicales, género cinematográfico que no deja indiferente a nadie, o lo amas o lo odias. No cabe duda de que trasladar a la gran pantalla un musical es arriesgado, porque las posibilidades de caer en el ridículo son altas si no se elige un buen casting y unas canciones adecuadas. Es lo que les ocurrió a estos 10 filmes que comentamos a continuación.

'Burlesque' (2010)

Película realizada a mayor gloria de Christina Aguilera, que hizo aquí su debut como actriz. La historia no puede ser más previsible: una chica (Aguilera) que trabaja en un bar de carretera de la América profunda quiere alcanzar el éxito como cantante a toda costa, para lo cual se traslada a Los Angeles. Ni la presencia de Cher, que ha tirado por la borda su talento como actriz, salva una cinta que solo disfrutarán los fans de la cantante neoyorkina.

'Nine' (2009)

Rob Marshall no es Bob Fosse, por mucho que lo intente. En ´Nine´ intentó conjugar el estilo grandilocuente del bailarín y coreógrafo con el universo Felliniano. El tiro le salió por la culata, si bien los actores, especialmente Penélope Cruz, logran brillar en algunos de sus números musicales.



Penélope Cruz en 'Nine'. Vídeo Youtube

'Grease 2' (1982)

El éxito de 'Grease' propició esta innecesaria secuela con la que se dio a conocer Michelle Pfeiffer. De los protagonistas de la primera parte solo sobrevive Didi Conn, que retoma el papel de Frenchy, mientras que John Travolta, que ejerce como director artístico, es sustituido por el inexpresivo Maxwell Caulfield. La estructura del filme es exactamente la misma que la del original, pero fallan las canciones. Pfeiffer asegura que es su peor película.



Tema 'Back To School Again' de 'Grease 2'. Vídeo: Youtube

'Moulin Rouge' (2001)

Con la entrada del nuevo siglo, australiano Baz Luhrmann quiso reinventar el género con una nueva visión del clásico de John Huston de 1952. Que Luhrmann tiene un estilo visual inconfundible y propio es innegable, pero pervertir temas de Nirvana, Bowie o T. Rex es algo que no le perdonaron los más puristas.



'Smells Like Teen Spirit' de Nirvana en Moulin Rouge. Vídeo: Youtube

'El fantasma de la opera' (2004)

La obra de Andrew Lloyd Webber lleva más de 30 años triunfando en Broadway y vista la adaptación cinematográfica nunca debió salir de ahí. Joel Schumacher, director todoterreno, no fue la mejor elección para sacar adelante la película, que pierde todo el encanto y el dramatismo del montaje teatral.



Gerard Butler y Emmy Rossum en una escena de 'El fantasma de la ópera'. Vídeo: Youtube

'Rock of Ages' (2012)

Uno de los fallos más clamorosos de casting de los últimos tiempos fue la elección de Tom Cruise para interpretar a un Axl Rose más pasado de rosca que el original. Cruise es Stacee Jaxx, vocalista de la banda Arsenal, cuyo último concierto va a tener lugar en el Bourbon Room, local rockero con problemas con Hacienda.



Tom Cruise y Malin Ackerman en 'Rock of Ages'. Vídeo: Youtube

'Hairspray' (2007)

Adam Shankman pergeñó esta adaptación del musical de Broadway de 2002 del mismo título que a su vez era una adaptación de la película ´Hairspray´ (1988) de John Waters. El filme de Shankman echa por tierra todas las virtudes del de Waters, como la crítica social y la mala leche que destilaba. Travolta , travestido de oronda mujer, merecería un artículo aparte.



John Travolta interpreta 'You Can't Stop the Beat!' en 'Hairspray'. Vídeo: Youtube

'Glitter' (2001)

Rebautizada en España como ´Todo lo que brilla´, la cinta intentó ser la plataforma de lanzamiento de Mariah Carey en el séptimo arte. Pero tanto la película como el álbum del mismo título lanzado por Carey fueron un fracaso total, salvo en Japón, donde batió récord de ventas.



Mariha Carey en 'Glitter'. Vídeo: Youtube

'De-Lovely' (2004)

Cole Porter fue uno de los grandes compositores del musical estadounidense y 'De-Lovely' trató de plasmar en imágenes su vida. La cursilería y los tópicos más sentimentales destrozan la película, que cuenta con un plantel de estrellas del pop y el jazz de órdago.



Ashley Judd y Kevin Kline en 'De-Lovely'. Vídeo: Youtube

'Hannah Montana: la película' (2009)

En un triste intento de alargar la vida de la estrella adolescente Hannah Montana se sacaron de la manga esta película que sigue las aventuras y desventura del alter ego de Miley Cyrus y de su sufrido padre (un Billy Ray que ya dejó atrás el mullet). En realidad se trata de un episodio largo de la serie solo apto para fans de la misma.



Hannah Montana canta 'You'll always find your way back home'. Vídeo: Youtube