David Chase anuncia una película de 'Los Soprano'

U.M. 'Los Soprano' se convirtió en uno de los productos televisivos más importantes de la historia. Encabezada por el fallecido James Gandolfini, se mantuvo en antena a lo largo de seis temporadas. Tras un total de 86 episodios, HBO finalizó su emisión en 2007. Su creador, David Chase, ha confirmado que rescatará la ficción en forma de película.

La cinta, que ya tiene hasta título ('The Many Saints of Newark'), servirá de precuela de la historia de la popular familia de mafiosos. Chase a escrito el guion junto a otro de los artífices de la prestigiosa serie, Lawrence Konner.

Se desconocen detalles del reparto, pero si ha trascendido que la versión joven de algunos personajes de la serie aparecerá en ella. Los actores escogidos tendrán la difícil tarea de meterse en la piel de los inolvidables personajes a los que dieron vida James Gandolfini, Lorraine Bracco, Edie Falco o Michael Imperioli.