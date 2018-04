El festival O Son Do Camiño agota entradas el sábado

A. P. Q. Tras agotar en dos horas los 20.000 abonos para los tres días de festival, O Son Do Camiño que trae a Galicia a artistas como Lenny Kravitz, The Killers y Jamiroquai ha comenzado a vender sus entradas por días, de nuevo a un acelerado ritmo de venta que ha dejado ya al sábado sin localidades disponibles.

Será el día en que subirá al escenario del Monte do Gozo Lenny Kravitz para repasar sus grandes éxitos y adelantar los nuevos temas de lo que será su décimo primer álbum de estudio. Estarán además Martin Garrix, Mando Diao, León Benavente, C.Tangana, Novedades Carminha, The Last Internationale, Arce, Morgan, Eladio y los Seres Queridos y Terbutalina.

La organización agradece el apoyo masivo recibido y anuncia que todavía quedan entradas para los dos primeros días. El jueves actuarán The Killers, Franz Ferdinand, Lost Frequences, Carlos Sadness, Talisco, Triángulo de Amor Bizarro, Republica, Rufus T. Firefly, Sexy Zebras, Agoraphobia, Bala y Sonidos Mans. Solo quedan disponibles 1.000 entradas para este primer día.

El viernes estarán Jamiroquai, Two door cinema, Don Diablo, Residente, La M.O.D.A., The Gift, Toundra, L.A., Malandrómeda, Plya, Furious Monkey House y True Mountains. Unas 1.500 personas pueden reservar todavía una localidad para la segunda jornada de O Son Do Camiño, según indica la organización.

Las últimas 5.000 entradas se han puesto a la venta esta mañana para cada uno de los tres días del festival (28, 29 y 30 de junio) a un precio de 39 euros. Pueden adquirirse a través de ticketea.com y la web del festival www.osondocamino.es.