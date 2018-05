Un músico renovador conceptualmente aberto a diferentes estilos

Ao gran público quizais non lles soe excesivamente o nome de Pedro Lamas, pero na profesión é un músico máis que coñecido e todos saben das súas grandes capacidades. Non ten vocación de solista e ao non contar cun proxecto propio a súa imaxe mediática escapa do primeiro plano, mais se falamos de talento poñan a Lamas nos lugares de cabeza porque ao longo da súa andaina non para de dar mostras da súa calidade e versatilidade. O acordeonista Kepa Junkera, gañador dun Grammy latino, xa o chamou tres veces para que exercese como arranxista das súas obras e non resulta estraño porque quen traballa co de Cecebre quere repetir. Na imaxe vémolo co PREMIO OPINIÓN a mellor artista, que compartiu con Roberto Somoza, polo seu labor coa Orquestra Galega de Jazz, un traballo renovador, ao igual que o realizado con Axada, a banda creada especialmente para os nosos galardóns.