Con el arte en las ventanas

Alicia Pardo | a coruña Pájaros de papel, jardines verticales y bancos de peces hechos de mimbre se asoman desde la pasada mañana sobre los balcones de la calle Riego de Agua, que exhibirá hasta el próximo día 27 la obra de más de una veintena de artistas. A través de todo tipo de disciplinas, que comprenden desde la pintura hasta la escultura y el diseño, y de materiales tan diversos como el hilo o la madera reciclada, los autores llenarán de colorido el centro coruñés como parte del proyecto Espacio Abierto, que pretende acercar el trabajo de los creadores a los viandantes.

"Cuando se organiza una iniciativa con artistas, a veces llega solo la gente interesada. Sacar el arte a la calle es una forma de que llegue a quien no está dentro de esos círculos, para que puedan disfrutarlo", comentó ayer durante la presentación del proyecto su coordinadora, Patricia Muñoz. Se trata del segundo año que la integrante de Taller & Co organiza esta exposición pública, que reúne en las terrazas de los edificios esculturas, ilustraciones y hasta plantas naturales. Soledad Penalta, Lorena Canals, Manolo Cremallera e Idoia Cuesta son algunos de los que participan este 2018 en la iniciativa, en la que no se ha impuesto ningún límite de tipo técnico o temático. "Nos gustaba que fuera multidisciplinar, y no limitar al 2D. Es importante que cada autor muestre la identidad que lo representa", explicó la responsable, que destacó, sin embargo, el concepto marinero como una de las grandes inspiraciones de los artistas.

Este año, han sido muchos los que han reflejado el mar en sus obras. Los peces de colores de Etimoe sobre el número 29 y la calavera envuelta en los tentáculos de un pulpo firmada por Edgar Ortiz son ejemplos de la influencia marítima en esta edición de Espacio Abierto, en la que la naturaleza se erige como reina. Papiroflexia, cestería e incluso césped artificial se unen a los enrejados de las terrazas para representar animales y flores, entre los que se mezclan disparatadas esculturas de paraguas, bolsos e hilos de tejer. "En cada balcón se encuentra algo diferente, para que la gente se sorprenda paseando por Riego de Agua", contó Muñoz, que definió la calle como "un marco incomparable" por su ubicación y el cuidado de sus terrazas.

Con esta segunda edición, Espacio Abierto se consolida en la ciudad de cara al futuro, en el que pretende continuar como una intervención artística anual. El propósito de la iniciativa se enmarca además en el concepto de proximidad del programa cultural del Ayuntamiento, que trata de "descentralizar" las iniciativas y acercarlas a los barrios.