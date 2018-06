"Tocar jazz en Galicia é arriscado. Hai unha escena fiel, pero aínda non é grande"

Alicia Pardo | a coruña Pablo Castaño estrea o seu primeiro disco como líder dunha formación, A-la-láa, co que estará mañá no teatro Colón desde as 20.00 horas. O saxofonista, á cabeza agora do Pablo Castaño Quartet, mestura no seu traballo a música tradicional galega co jazz que interpreta desde hai máis de dez anos, creando un peculiar cóctel que presentará en compañía da cantante Ugía Pedreira.

- Logo dun longo tempo na música, lanza o seu primeiro proxecto propio, por que agora?

-Xa hai tempo que tiña ganas de gravar unhas composicións que tiña. Xurdiu de falar con aCentral Folque. Eles sabían que ía a gravar un disco, e que tiña composicións con música galega tradicional. Animáronme a facer un traballo monográfico deste tipo de pezas de canto libre, e decidinme.

-A proposta é arriscada. Non se adoita mesturar o jazz coa música tradicional galega.

-Aínda non é tan usual, pero porque tampouco o jazz ten tanto tempo na nosa terra. Aquí hai 20 anos igual había moi poucos músicos, pero desde entón houbo unha crecida espectacular, e hoxe en día hai decenas de artistas de jazz. Deste tipo hai algúns proxectos, como algún disco de Abe Rábade, pero estou convencido de que cos anos imos normalizar este tipo de mesturas entre o jazz e a música galega.

-Como levou eses cantares da tradición oral ao seu terreo?

-Facendo algo diferente. Outros traballos collían pezas tradicionais e lles daban un formato para que funcionaran no jazz, pero eu intentei que a peza en si mesma fora a protagonista. Inspireime nas formas máis libres do jazz, de xeito que a melodía fora guiando a música. Por exemplo, nas dúas pezas que canta Ugía Pedreira neste disco, aproveitamos que as obras non teñen un ritmo ríxido. O cantante as canta libremente e nós, que o acompañamos, intentamos seguir esa melodía sen un arranxo establecido.

-A ponte foi logo a liberdade da improvisación do jazz e a destes cantos?

-Si. Esas recollidas encaixan ben no jazz, que é unha música de liberdade. Hai unha conexión moi forte entre as dúas músicas.

-O resultado é unha mestura ben curiosa. Música oral galega, masterizada en Nova Iorque e interpretada agora xunto a un contrabaixista xaponés, Masatoshi Kamaguchi.

-É unha mestura, pero temos moitas cousas en común todos os intérpretes, aínda que vimos de diferentes culturas. El é un músico seguidor, é capaz de oír unha melodía e acompañala. Eu busco artistas aos que non lles importa tanto a partitura orixinal, senón que se deixan levar polo momento.

-A vostede o jazz levouno ao outro lado do charco. Estivo en Nova Iorque durante 6 anos. Como lembra a experiencia?

-Fun alí porque me deron unha beca. Era para estar un ano, e ao final acabei 6 [ri]. Para un músico que toca jazz, vivir en Nova Iorque é unha experiencia case obrigada. Buscarse alí a vida é brutal, porque compites cos mellores, pero todos os días estás tocando, así que estás moi en forma artisticamente.

-Aquí é máis difícil?

-Si. Aquí non hai tanta competencia, pero non pasan tantas cousas. Hoxe en día tocar jazz é arriscado, porque o jazz en Galicia ten aínda unha escena pequeniña. É unha escena fiel, pero que aínda non é grande, pese a que medra a pasos axigantados. Pero estase a poñer difícil. Nós vivimos de tocar en directo, e coa Lei de Espectáculos que se aveciña, estamos nun momento complicado.

-Denunciaba fai un tempo que o jazz "non é unha música ben vista".

-É que alguén que non coñece o jazz ten unha concepción de que vai ser unha música moi aburrida, e de que non lle vai gustar nada. En cambio, non coñezo a ninguén que non lle gustara cando o escoitou. É unha música infinita e moi variada. Por esa razón, seguro que hai un tipo de jazz que te vai chegar á alma.