"Me costó confiar en que tenía voz, pero no seguir mi intuición. Tenía que cantar"

Alicia Pardo | a coruña La popular pieza de Carl Orff, Carmina Burana, llegará mañana a la plaza de María Pita con la Sinfónica de Galicia y sus tres coros. La actuación comenzará a las 20.30 horas, y contará con Carlos Mena, Javier Franco y la soprano Raquel Lojendio, que debutará tras el concierto la Misa en do menor de Mozart, en Pamplona.

- No es la primera vez que se enfrenta a Carmina Burana . Su debut fue precisamente con la cantata de Carl Orff.

-Sí, de hecho, curiosamente es la obra que más he hecho en toda mi carrera. Es una pieza que tiene detractores y mucha gente a favor, pero yo siempre que la canto descubro una dimensión nueva. Es divertida, tiene fuerza, carisma?

-Y un gran componente popular, ¿facilita eso la comprensión por parte del público?

-Sí, creo que Orff consiguió tocar la fibra del oyente. No tienes que ser muy culto para que te emocione Carmina Burana. Lo digo porque he visto las reacciones. Nunca he encontrado una representación donde la gente no se levante al unísono a aplaudir como loca.

-Pero también es una obra complicada. ¿Cuáles son las dificultades para una soprano?

-La dificultad es estar esperando mucho tiempo sentada y de repente cantar y esperar que la voz esté estupenda. Otra es el rango tonal a abarcar. Hay que dar notas muy graves, y después el dulcissime final, que es agudísimo.

-"Nunca tuve una gran voz, lo mío ha sido picar piedra", decía, sin embargo, sobre su carrera.

-Es que yo no considero que fuera una de esas voces que abrían la boca y ya cantaban. Yo lo que tenía era mucha intuición, a lo mejor algo de duende? Pero invertí mucho dinero de mis primeros conciertos en técnica. Te ayuda si estás enfermo, deprimido, si la voz no te funciona bien? Cuanta más técnica tengas, más te va a salvar.

-Otra cantante lírica, Saioa Hernández, decía que ser soprano implica renunciar a mucho, ¿usted ha tenido que hacerlo?

-[Duda] Cuando una profesión es tan vocacional, te compensa tanto que no podría decir que he renunciado a mucho. Quizá he estado menos tiempo con mis hijos que una persona con un horario más estable, pero después todo se compensa, porque cuando no estoy cantando, estoy en casa.

-A lo que sí renunció fue a esa carrera de Derecho que dejó a medias por el escenario.

-[Risas] Sí, pero eso fue una renuncia con toda mi motivación. Estaba estudiando y encontré ese Coro Polifónico de La Laguna, entré y dije: "Esto sí que es lo mío". Y rápidamente hice el movimiento. No es fácil cuando tomas la decisión. Todo el mundo dice: "¿Pero tú quién te crees que eres? ¿Cómo te vas a dedicar a esto?". Es importante confiar en el don que se tiene.

-¿A usted le costó?

-Sí, me costó confiar en que tenía voz, pero no me costó seguir mi intuición. Yo no sabía a dónde iba a llegar, sinceramente, solo sabía que tenía que cantar. Y ha sido una carrera de fondo. No soy la misma ahora que cuando empecé, ni técnica ni emocionalmente.

-¿En qué ha cambiado?

-He cambiado en que me lo tomo todo desde otro punto de vista. Por supuesto que preparo la obra, pero también me centro en el disfrute. Es una manera más adulta de enfrentarme a mi profesión.

-En ella ha abarcado un repertorio muy amplio. Destacan especialmente las piezas de Mozart. ¿Es debilidad o casualidad?

-[Risas] Soy fan de Mozart, vocalmente me va muy bien. Tiene algo un poco mágico, por el extenso conocimiento que tenía de la voz. Además, me siento muy identificada con sus papeles. También, curiosamente, he hecho bastante Verdi. Y, ¿qué relación pueden tener? Pues lo bien que escribían para la voz.

-¿Los prefiere a Mahler?

-[Lo piensa] Mahler es otro de mis preferidos. Produce en mí lo mismo que el flamenco, unas emociones muy directas, muy de tierra. ¿Sabes un compositor que no ha escrito bien para voces? Beethoven. Cantar Beethoven es muy difícil.

-¿Y a qué papeles aspira?

-A una Mimí, de La bohème, que no la he cantado nunca; a una condesa de Las bodas de Fígaro? La voz va creciendo, y aspiro a esos roles, que son más grandes, pero que no llegan a ser una Butterfly.