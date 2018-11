¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del 8 de noviembre

Redacción | A CORUÑA ▶18.30h. Charla sobre la literatura de Umberto Eco. Helena Lozano se adentra en la obra del autor con una charla en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (Muncyt) titulada El reto de traducir a Umberto Eco: un curioso universal. La conferencia está programada para las 19.00 horas. Antes, a las 18.30h, habrá una visita a la muestra sobre el artista.

Muncyt

Plaza del Museo Nacional, s/n

▶19.00h. Encuentro con Manuel Rivas. El escritor coruñés Manuel Rivas visita hoy el espacio Fnac de A Coruña para hablar de su obra Vivir sin permiso y otras historias de Oeste, un retrato del narcotráfico, el poder y la violencia.

Fnac

Plaza de Lugo, s/n

▶19.30h. El vínculo de A Coruña con Inglaterra, a debate. El arqueólogo José María Bello Diéguez desgrana la relación entre Inglaterra y la ciudad en la charla Coruña e Inglaterra, de la Torre de Hércules a Sir John Moore.

Biblioteca de la Casa Consulado

Plaza Pintor Álvarez Sotomayor, 1

▶19.30h. Presentación de un libro de Pepe Barro. El diseñador gráfico Pepe Barro comparte en la librería Lume los detalles de su nuevo libro Máis que ver. Cen historias do deseño na Galiza.

Lume

Fernando Macías, 3

▶20.00h. No-inauguración. El MAC abre hoy su última exposición, cuya inauguración no ha sido anunciada desde Naturgy, y a la que colectivos artísticos y particulares animan a acudir. Más información.

MAC

Avenida de Arteixo, 171

▶20.00h. Continúa el ciclo 'El arte fantástico'. El docente Luis Alberto de Cuenca imparte la conferencia Lo fantástico en la cultura grecorromana, enmarcada en el ciclo de la Fundación Barrié El arte fantástico.

Fundación Barrié

Cantón Grande, 9

▶20.00h. Coloquio del colectivo Clásicas e Modernas. El programa del Festival Escena Muller sigue con el coloquio del colectivo feminista Clásicas e Modernas, que analizará la situación de la mujer en el mundo de la cultura.

Asociación Vecinal Agra do Orzán

Entrepeñas, 38

▶21.00h. Noche de rumba y samba con Mr.Kilombo. El cantautor cierra su gira con un concierto de rumba, samba, timba y reggae, en el que interpretará los temas de su último trabajo discográfico, Invencibles.

Mardi Gras

Travesía de la Torre, 8

▶21.30h. Concierto de Nastasia Zürcher. Una mezcla de percusiones y de músicas del mundo. Ese es el cóctel que Nastasia Zürcher ha preparado para su último disco, Beat, en el que no se olvida de su raíces más soul. La cantante, que cuenta con orígenes gallegos y suizos, presentará esta noche en el BâBâ Bar sus nuevas composiciones, que sonarán a partir de las 21.30 horas. En esta entrevista nos habla sobre su disco y más cosas: "Soy positiva de nacimiento, me gusta que mi música aliente esa buena onda".

Bâbâ Bar

José Luis Pérez Cepeda, 23

▶22.30h. Concierto de Los Hot Nuts. Los Hot Nuts regresan a la América de principios del siglo XX con un concierto en Garufa Club, donde tocarán estilos como el blues, el jazz y el ragtime.

Garufa Club

Riazor, 5

Y ADEMÁS

▶Un festival para sentir el teatro. Hoy arranca el Festival de Teatro Valacar con la representación de Frechas do anxo do esquecemento en la sede de ONCE en A Coruña. Más información.

ONCE

Cantón Grande, 3