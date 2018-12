¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del 4 de diciembre

Redacción | A CORUÑA ▶17.00h. Cuentacuentos para los más pequeños. La librería Suévia organiza un cuentacuentos para niños menores de 3 años, en el que se narrarán textos sobre animales y se realizarán juegos con distintos objetos.

Suévia

Vila de Negreira, 32

▶19.30h. Exposición de la Asociación de Artistas. La Asociación de Artistas inaugura en su sede su XXVIII exposición colectiva, integrada por creaciones de pequeño formato de los socios de la organización.

Asociación de Artistas

Riego de Agua, 32

▶20.00h. Gala por la devolución del pazo de Meirás. César Goldi, Paula Carballeira, Chévere, Quico Cadaval, Ibuprofeno Teatro, Xulio Abonjo y Talía Teatro se unen para reivindicar la condición de bien público del pazo de Meirás.

Teatro Colón

Avenida de la Marina, 7A

▶20.00h. El ilustrador Xosé Cobas presenta su obra. El artista visita la librería Lume para hablar de su libro Caderno de momentos, en el que repasa 25 años de carrera como diseñador gráfico de la Diputación. Sobre esta obra y otras facetas de su trayectoria como dibujante, ilustrador y diseñador gráfico nos habla en esta entrevista: "Desde o punto de vista creativo, creo que as tecnoloxías novas non axudan á ilustración".

Lume

Fernando Macías, 3

▶20.00h. Recital de Jorge García y Julio Mourenza. El ciclo Notas y Hogueras de la Asociación de Meigas continúa con el concierto de Jorge García y Julio Mourenza, que interpretarán piezas de Debussy, Bach, Mozart y Chopin.

Galería Vilaseco

Padre Feijóo, 56

▶20.00h. Conferencia sobre la casa Farnsworth. El arquitecto Luis W. Muñoz imparte la charla ¿Se puede vivir en una casa de vidrio? La casa Farnsworth, en la que analiza las características de la construcción.

Real Academia Galega de Belas Artes

Plaza del Pintor Sotomayor, 1

▶22.00 y 23.15h. Eliot Zigmund presenta su disco 'Time was'. El batería Eliot Zigmund, artista neoyorquino con más de 50 años de carrera musical, presenta esta noche en A Coruña su disco Time was en Jazz Filloa de la mano del ciclo Cilo 1906 y lo hará en dos pases, a las 22.00 y a las 23.15 horas. Hemos entrevistado a Eliot Zigmund y aquí puedes leer la charla con el prestigioso músico, que ha colaborado con artistas de la talla de Stan Getz, Michel Petrucianni, Don Friedman o Bill Evans: "No me sentí preparado de verdad para tocar hasta que tuve 65 años y noté la experiencia".

Jazz Filloa

Orzán, 31

Y ADEMÁS...

▶Muestra sobre el desarrollo científico. El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial repasa el desarrollo científico en España en la muestra Ciencia y tecnología en democracia 1978-2018.

Muncyt

Plaza del Museo Nacional, 1

▶Gloria García comparte sus esculturas. La artista neoyorquina comparte hasta el 25 de enero una selección de sus esculturas en Manos de barro. El horario de visitas es de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Galería Vilaseco

Padre Feijóo, 5