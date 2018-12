"Tiña a preocupación de que se perdera o baile, pensei que tiñamos que escribilo"

Alicia Pardo | a coruña Conta Serxio Cobos que leva bailando desde os nove anos, e preto de 16 pensando en como pasar as danzas tradicionais á escrita. "Lémbrome de estar en Malpica de Bergantiños facendo unha recolla, e quedarme abraiado co que vin. Desde aquela, pensaba xa por que non se podía escribir iso", di o artista, que lograba traducir este decembro as súas inquedanzas en Bailegramas. A obra, parte do proxecto é-baile de aCentral Folque promovido pola Deputación, pon en práctica un novo sistema de notación para o baile galego, que permite plasmar a modo de pentagrama a diversidade coreográfica da terra.

-Botaba en falta un xeito máis fidedigno de conservar a danza?

-Sobre todo pensaba na caducidade das cintas de vídeo. Tiña unha preocupación bastante inocente de que se perdera o baile e, como non había outro xeito de aprendelo que non fora memorizándoo e véndoo, pensei que tiñamos que escribilo. Foi a resposta a unha necesidade que tiven durante moito tempo.

-Como construíu a súa notación?

-Inspireime en varios aspectos diferentes á hora de crear a simboloxía coa que identificar os pasos de baile que temos. Eu teño facilidade para debuxar, e supoño que foi relacionar unha cousa coa outra. Empecei a probar e dinme de conta de que había un xeito de facelo, que era pensando nunha imaxinable estela de movemento dos pés. Como se os pés levaran luceciñas e fixeramos unha foto para ver como quedaría ese trazo no aire. Outros bailegramas saíron pola inicial da palabra que nomea ese paso, e outros por analoxía.

-Que cre que van significar os seus símbolos para o mantemento do baile tradicional?

-Ben, permítaseme un anaquiño de delirio de grandeza [risas]. Encantaríame pensar que é un traballo que transcenderá. Non o fixen pensando niso, pero atopeime cando o amosaba con moito entusiasmo por parte da xente que o vía. Estou curioso por ver de aquí a 5 ou 10 anos cal é o camiño que seguen, porque ao mellor non van a ningún lado. A min vaime doer, porque os emprego con naturalidade, e porque vou seguir traballando nisto para crear unha colección enteira de recollas onde estea rexistrado por escrito por fin o noso baile.

-De onde vén o que transcribe neste libro?

-É unha recolla en Grixoa, Santiago de Compostela. Estamos falando dun total de 45 puntos de baile dunha parella. Iso é un material valiosísimo, e escrito demostra claramente- ademais, cunha recolla con certa complexidade no baile- que se pode facer. Iso era o que quería amosar, ademais de traballar en contra da desmemoria, e poñer en valor a todos eses informantes, como aparecen nos Bailegramas. Cando están nunha folla e cun traballo feito con tanta paixón como este, eses nomes convértense en inmortais.

-Vostede ten falado con moitos para facer as súas recollas. Está ben de saúde nese aspecto a comarca coruñesa?

-Si. Ademais agora, cando falas cun compañeiro para que te axude cun material que non tes, déixacho facilmente. Hai que darse conta de que é imposible para unha soa persoa percorrer toda Galicia, porque ten 33.000 núcleos de poboación recoñecidos, e iso é a metade do que hai en toda España. Manter o contacto cos informantes é imposible, pero o contacto co baile si. De feito, ultimamente estoume a levar varias alegrías porque estou vendo un movemento moi potente de xente que quere aprender a bailar. Xente moi nova, que lle está dando moita vida ás foliadas que se fan.

-Hoxe contribúe a esa ola cunha sorte de nova linguaxe musical. Agora o que toca é que a xente a aprenda.

-Claro, pero aí xa dependerá da inquedanza de cada un. Eu teño a esperanza de que isto chegue a ser completamente natural entre a xente. Eu xa hai anos que levo traballando con varios grupos e teñen máis que asumido a lectura e a interpretación disto. Caeron na conta de que funciona, porque podes escribir un punto e interpretalo. Pero agora que existe o manual como tal, xa non é algo que estea só comigo. Ademais, o fin principal xa está logrado. Garanto que en torno ao 90% do que temos recollido se pode escribir, o que non é nada desdeñable.