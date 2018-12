Navidades al ritmo de los años 80

Alicia Pardo | a coruña Triunfaron en la década de los 80 y, aunque muchos se disolvieron, la huella que dejaron todavía pervive. Son grupos como Abba y Mecano, bandas sonoras de una generación que vibró con sus éxitos en una de las eras doradas del pop y del rock, y que ven ahora como las venideras continúan tarareando sus piezas. Mamma mía, Hijo de la luna o I say a little prayer no son desconocidas en ninguna lista de Spotify. Y aunque los fantasiosos trajes de lentejuelas y los alocados peinados con los que se cantaban hayan abandonado hace ya tiempo la escena, los artistas que triunfaban con ellos bajo los focos en realidad nunca se han marchado.

Queda, sin embargo, la nostalgia de volver a escucharlos en directo, un hueco que las bandas tributo se proponen llenar. Esta semana, y hasta que acabe el año, aterrizarán con esa meta en la ciudad cerca de una decena de este tipo de agrupaciones, que celebrarán las fiestas navideñas a golpe de añoranza.

La conocida como Reina del Rock, Tina Turner, será la primera en la lista de homenajes a la época. Los éxitos de la estadounidense, que triunfaba en solitario a principios de los 80 con temas como What's love got to do with it, sonarán esta tarde en el Palacio de la Ópera, donde se repasarán a partir de las 20.30 horas las canciones más destacadas de su más de medio siglo de trayectoria. A su mezcla de soul y rock and roll le seguirá mañana en el Playa Club una actuación que todavía hoy sabe a despedida. Aretha Franklin, estrella indiscutible del blues desde los años 60, protagonizará el directo de las Aretha Soul Divas, que interpretarán bajo el sello 1906 parte del repertorio de la cantante fallecida este verano.

Canciones icónicas de la diva como Respect, Think o I say a little prayer le rendirán un sentido homenaje a partir de las 22.30 horas, interpretadas por Astrid Jones, Juno, Mayka Edjole y Erin Corune Johnson. Junto a las artistas, tocarán en escena los miembros de The Silverbacks, que coparán la noche junto a los clásicos del rock y del pop compartidos en el Garufa Club por el grupo de versiones de The Míticos (22.30 horas).

La tarde del sábado la abrirá otra de las formaciones más potentes de los años 80. Mecano, la banda que cantó hasta los 90 a la luna, las rosas y al amor entre mujeres, llegará en formato tributo de la mano de La Fuerza del Destino, que recuperará la energía de Ana Torroja y sus caracterizaciones más populares. Las chaquetas con hombreras, las faldas de cuero y los pasos de baile de la banda de los hermanos Cano volverá a reunirse en partituras tan conocidas como Hawaii-Bombay o En tu fiesta me colé. Su espectáculo será una oportunidad para recordar los conciertos del grupo treinta años después de su separación, a través de un reencuentro ficcionado en el Palacio de la Ópera.

En la misma ubicación, pero el domingo (19.00 horas), será el turno de Abba. El grupo sueco, que revolucionó el género del pop durante los 70 y los 80, tendrá su reproducción en el Abba Tribute, que trasladará el espíritu de la banda a la sala coruñesa. Un guardarropa lleno de botas y pantalones extravagantes, y una puesta en escena a la altura de la ocasión acompañarán temas tan entonados durante años como Dancing queen, Mamma mía o Waterloo, que cerrarán la parte más potente de las versiones de la semana. La lista la completarán el tributo a Metallica del sábado en la Sala Mardi Gras (22.00 horas), y los mayores éxitos de los 60, los 70 y los 80, con los que Los Mecánicos despedirán el año en el Garufa Club.