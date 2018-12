Una despedida de año cargada de nostalgia

Alicia Pardo | a coruña Tras una década en escena, Fernando Esclusa tiene claro su deseo para el 2019. "Me gustaría que siguiera todo como el anterior, de abril hasta ahora no hemos parado", dice el coruñés, que se asoma en estos últimos días del 2018 a la cifra redonda del aniversario de Los Mecánicos. El grupo, enfocado desde su origen en las joyas más brillantes de la época de los 60, ultima los preparativos para afrontar su cita anual en el Garufa Club, donde ha cambiado las uvas por acordes durante los últimos cuatro años. El concierto, especialmente apto para los más nostálgicos, festejará las campanadas tras la Nochevieja con sus versiones de Raphael, Los Sirex y The Beatles, que sonarán a partir de las 01.30 horas.

"Siempre te recuerda a cuando eras un niño y veías el especial de Fin de Año. Era el día en el que salían todos esos artistas, y la gente siempre piensa que todo tiempo pasado fue mejor", comenta el vocalista, que define la actuación de su banda por estas fechas en la urbe como una cita ya "más clásica que las uvas". Con el directo de este año, sin embargo, el cantante confiesa que romperá esquemas y se saldrá de década respecto a conciertos anteriores. Por primera vez desde su nacimiento en 2009, la banda abrirá su repertorio a los años 70 y 80, mezclando temas como Mi calle y A hard days night con otros como el Waterloo de Abba y el Bailaré sobre tu tumba de Siniestro Total. "Haremos 3 pases, uno de cada época, porque nos lo piden mucho, y porque a no ser que sea Chaikovski, todo lo podemos tocar", comenta entre risas el coruñés, que asegura que el resultado será un concierto "más rockero y bailable".

El cambio, con todo, será puntual. Enamorado de The Beatles desde la infancia, Esclusa no se cuestiona su compromiso con la música de los 60, con la que recorre las tablas de la ciudad desde los 14 años. "En los Salesianos siempre había una velada en la que te dejaban actuar, y yo siempre fui de directo", recuerda el vocalista, que convirtió con el tiempo su pasión por aquella era en el leitmotiv de Los Mecánicos.

La banda ni siquiera había hecho su primer ensayo como grupo cuando les pidieron estrenarse y salir a tocar. "Fue en Carballeda de Avia, en Ourense. Fuimos al revés, pero hay mucho grupo que tristemente se pasa ensayando un año y luego no toca nunca", comenta el cantante, que ha pasado desde entonces por lugares tan dispares como "una Misa del Gallo y el Festival Noroeste".

También distintos son hoy los miembros de aquella formación que empezaba, y de la que Esclusa ha quedado como único superviviente. El coruñés confiesa que "no es fácil estar todo el rato en la carretera", pero se muestra esperanzado por lo poco que le falta, dice, para poder vivir finalmente de su pasión. El recorrido hasta ese punto, un "triunfo" para la banda, lo festejarán el próximo año Los Mecánicos con un nuevo concierto en el Garufa, en el que conmemorarán sus 10 años de camino "por todo lo alto".