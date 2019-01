Un 2019 para todos los oídos

Alicia Pardo | a coruña Apenas ha comenzado el nuevo año, pero ya son muchos los artistas que han acordado su paso por la ciudad en este 2019. Desde enero hasta diciembre, recorrerán las salas coruñesas más de una veintena de grandes nombres del panorama nacional e internacional, así como bandas locales y artistas de cuño gallego como el ya habitual Iván Ferreiro. Estrellas como el cantante y guitarrista Mark Knopfler, ex líder de los Dire Straits, o los británicos Crystal Fighters, prometen reunir sin gran esfuerzo altas cifras de espectadores en sus actuaciones a lo largo de estos meses. Otros de sello español, como Raphael, Rozalén y los extriunfitos Cepeda y Miriam Rodríguez, harán también su agosto en los locales de la urbe, que apostarán por un abanico variado de rock, indie, pop y hasta ópera de crossover clásico.

El programa comenzará este mismo enero, con uno de los artistas más en boga del momento, Beret. El autor de temas como Lo siento o Te echo de menos estará el día 26 en el Coliseum para continuar la presentación de su disco Ápices, con el que alcanzaba de forma definitiva la fama gracias a su peculiar mezcla de rap, reggae y hip hop. Al mismo escenario, pero el 23 de febrero, llegarán los madrileños Izal. El grupo de indie rock seguirá al cantante sevillano con su gira Autoterapia, con la que se encuentran promocionando a nivel internacional su álbum de estudio homónimo.

Será, sin embargo, en el mes de mayo cuando el Coliseum reciba alguna de sus citas más esperadas. Directo desde Portugal, donde tocará dentro de su tour mundial, aterrizará en la sala el guitarrista Mark Knopfler, que compartirá los temas de Down the road wherever, su nuevo trabajo. Leiva, el 11 de mayo, y la gira de Operación Triunfo 2018 el día 24, completarán la estampa en el escenario del local, que contará también con el pop operístico de los tenores de Il Divo (5 de julio), el Tour Resinphonico de Raphael (11 de noviembre) y la presentación de Mi cubo de rubik de Melendi (14 de diciembre).

También cierto aire triunfito se podrá respirar estos meses en el Palacio de la Ópera, a donde Cepeda llevará el 28 de abril su álbum Principios, con el que debuta en el mundo de la canción tras su paso por la Academia. Desde el mismo circuito, la participación en OT 2017, llegarán a la ciudad las Cicatrices de Miriam Rodríguez. La coruñesa, que agotaba rápidamente entradas para su concierto hace apenas un mes en el Playa Club, repetirá este 29 de junio en la urbe con su trabajo discográfico, que ha enfocado a modo de "catarsis" y "autoterapia".

Frente a carreras como las suyas, todavía en fase de despegue, sonarán en el Palacio de la Ópera figuras mucho más asentadas en el panorama nacional. Los eternos Hombres G, conocidos para siempre bajo el paraguas de su icónico tema Sufre mamón, sacarán brillo a los ritmos pop rock que lucen desde los 80, a través de un concierto el 9 de marzo al que seguirá Bertín Osborne con sus rancheras (día 30). La puerta violeta, Girasoles y Tu nombre, de Rozalén, recalará un mes más tarde en el local bajo el empaque de Cuando el río suena..., que la compositora ofrecerá en vivo el 4 de mayo. El disco servirá de antesala al directo del albacetense Manolo García, que realizará un repaso acústico por todo su repertorio.

Más enfocado al exterior de la frontera nacional estará la programación que prepara para este año la Sala Pelícano. El mes que viene, el club traerá a los británicos Echo & The Bunnymen (día 16), que echarán la vista atrás de la mano de su irreverente vocalista Ian McCulloch. También desde Reino Unido volverán los Crystal Fighters, cargados con su indie pop y los adelantos de su próximo disco. A su concierto el 7 de marzo se sumará el del aclamado dj Steve Aoki el 10 de mayo, y el del vigués Iván Ferreiro, que continuará su gira homenaje a Golpes Bajos.

Para bandas extinguidas habrá del mismo modo espacio en el Playa Club, donde su programador Carlos Landeira destaca los éxitos de El Último de la Fila y Led Zeppelin, que revivirán El Último Tributo (27 de enero) y Whole Lotta Band (6 de abril). El Garufa Club, a través de los Gansos Rosas, se unirá también a la ola de tributos con un directo en honor a los Guns N' Roses, con el que promete triunfar el 30 de marzo. "Siempre que han venido han llenado. Una banda tributo es un fenómeno que siempre acaba en éxito", asegura el director de la sala, Pepe Doré, que resalta además en su parrilla la "potencia" de Frankie Cosmos (13 de abril), el blues americano de Nico Chona & The Freshtones (29 de marzo), y la "puesta en escena brillante" de Alpargata (5 de abril).

Su línea de este año, asegura, estará marcado como siempre por la "variedad" musical. Lo mismo declara Tomi Legido desde Mardi Gras, que prepara para este 2019 un acto particularmente emotivo. "Celebramos nuestro 20 aniversario. Cada mes vamos a tener un avance de lo que va a venir en noviembre, que no se puede desvelar todavía", cuenta el programador, que comenzará su anuncio del festejo este 24 con Samantha Martin & Delta Sugar. El antiguo miembro de Misfits, Michale Graves (11 de febrero) y la gira de John Corabi (16 de febrero) serán otras de las citas estrella de la sala, que contará además con Lichis y Rubén Pozo como parte de Voces con palabras.

Al ciclo de cantautores, que comenzará en marzo, se sumará el X aniversario de la banda Exit (febrero), así como la II edición de Elas Son Artistas. El festival concluirá con un concierto de Amparanoia en el teatro Colón, donde actuarán Wim Mertens (1 de febrero) y Sidecars (14 de marzo).