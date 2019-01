¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del 23 de enero

Redacción | A CORUÑA ▶12.00h. Exposición sobre la cárcel de Carabanchel. El fotógrafo Clemente Bernard inaugura su muestra Carabanchel, en la que reflexiona con imágenes sobre la vida en los centros penitenciarios franquistas.

Facultad de Derecho

Campus de Elviña

▶16.45h. Charla sobre la obra de Félix Fernández. El artista Félix Fernández visita la Fundación María José Jove para repasar su trayectoria a partir de la fotografía de la colección de la entidad Time will never be the same.

Fundación María José Jove

Galileo Galilei, 6

▶18.00 y 20.30h. Cine de Kenji Mizoguchi. El Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI). ofrece el visionado del filme de Kenji Mizoguchi La señorita Oyu, que se proyectará en dos pases a las 18.00 y a las 20.30 horas.

CGAI

Durán Loriga, 10

▶22.00h. Concierto de Zafra y Lois Rivera Trío. Los miembros de Zafra interpretan temas de jazz y latin-jazz junto a Lois Rivera Trío. Ambos directos están enmarcados en el ciclo Clube Estrella Galicia. Durante el concierto, Zafra combinará composiciones propias y grandes éxitos de la música del siglo XX, que compartirán escenario con el saxofón de Lois Rivera.

Jazz Filloa

Orzán, 31

Y ADEMÁS

▶Viaje al pasado con 'Proyecto Flujos'. De 08.00 a 21.00 horas se puede visitar la exposición Proyecto flujos, que comparte hasta el 26 de enero fotografías antiguas de los barrios de As Xubias, A Gaiteira y Os Castros.

Fórum Metropolitano

Río Monelos, 1