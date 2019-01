El espectáculo 'The Hole Zero' llega al Coliseum el próximo 28 de febrero

Redacción | a coruña El espectáculo de circo, cabaret, música y humor The Hole Zero llegará al Coliseum el próximo 28 de febrero y ofrecerá diversas sesiones hasta el 3 de marzo. Con entradas desde los 17,50 euros, la función es la continuación de The Hole, el agujero, pero, explican desde la organización, ahora deja a un lado el cabaret europeo y la revista española para inspirarse en las fiestas disco de Studio 54 y la celebración a nivel mundial de la Nochevieja. Apuntan que no es necesario haber visto las otras dos obras de la trilogía para asistir a esta.

La propia web del espectáculo, Ataquilla o Ticketea, ofrecen las entradas online así como el kiosko de la plaza de Ourense o las taquillas del Coliseum.