Alba Reche firmará discos el 14 de febrero en A Coruña

Alicia Pardo La extriunfito Alba Reche llegará la próxima semana a A Coruña, donde presentará el disco Sus canciones en El Corte Inglés de Ramón y Cajal. La cantante, finalista de la edición de Operación Triunfo 2018, se encontrará con sus seguidores en la plaza de La Cubela, donde firmará álbumes desde las 18.00 hasta las 20.00 horas. Su parada en la ciudad será una de las primeras que realice la artista, cuyo trabajo se convirtió en número uno en ventas al poco tiempo de su lanzamiento. Se trata de un disco recopilatorio de todos los temas que interpretó en el programa televisivo, entre los que destaca su versión de la canción de Sara Bareilles She used to be mine.