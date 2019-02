¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del 21 de febrero

Redacción | A CORUÑA ▶19.30h. Jornada audiovisual con Tribuna Pública. Los actos de Tribuna Pública continúan con la proyección de los filmes El andamio y 50 años en el andamio, tras los que habrá un coloquio con Ángel Rueda.

Plaza Fábrica de Tabacos

▶19.30h. Conferencia sobre toponimia gallega. La Asociación Alexandre Bóveda organiza, como parte de sus Xornadas de Patrimonio e Memoria, una charla sobre toponimia gallega, que impartirá el investigador Iván Méndez.

Alexandre Bóveda

Olmos, 16

▶19.30h. Encuentro con Camilo Nogueira. La sede de la ONCE en el Cantón Grande acoge esta tarde un encuentro con Camilo Nogueira, quien comparte, junto a Manuel Rivas, los detalles de su obra Unha nación no mundo. A razón resistente (1480-2010).

ONCE

Cantón Grande, 3

▶19.30h. Conferencia sobre la expedición Balmis. El presidente de la Academia de Medicina de Galicia, Carro Otero, recuerda a Balmis por el aniversario de su muerte.

Academia de Medicina de Galicia

Durán Loriga, 10

▶19.30h. Recital de poesía de Estíbaliz Espinosa. La poeta protagoniza un espectáculo de poesía, ciencia y música en directo, enmarcado en la muestra Sonoro empeño.

Afundación

Cantón Grande, 8

▶20.00h. Alba Carballal presenta su novela. La escritora presenta en el Sky Bar su última novela, Tres maneras de inducir un coma, un relato en el que critica la realidad social actual.

Hotel Plaza

Santiago Rey Fernández Latorre, 45

▶20.00h. 'Pepa a Loba', de Eva Agra y Ledicia Costas. Eva Agra y Ledicia Costas visitan Sisargas para hablar del nuevo libro de la serie Mulleres bravas da nosa historia Pepa a Loba.

Sisargas

San Roque, 7

▶20.30h. El nuevo disco de Tachenko, en directo. El grupo zaragozano interpreta en el Colón los temas de su nuevo álbum, El don del vuelo sin el arte hermano del aterrizaje. Sebas Puente, guitarra y voz de Tachenko, nos cuenta algunas cosas sobre este trabajo en la siguiente entrevista: "Antes éramos más inconscientes, ahora nos ha entrado un poco la sensatez".

Teatro Colón

Avenida de la Marina, 7A

▶21.30h. Susana Seivane celebra sus 20 años de carrera. La gaitera Susana Seivane celebra el XX aniversario de su primer disco homónimo con un concierto especial, en el que tocará temas inéditos.

Garufa Club

Riazor, 5