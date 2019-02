"Nunca vou ser unha fadista tradicional de Lisboa, son unha cantora con acento galego"

Alicia Pardo | a coruña No punto entre as dúas ribeiras do Miño é onde fixo o seu fogar a música de María do Ceo, artista portuguesa de corazón galego, que volve á cidade cun novo traballo cheo de morriña. A cantante, que fusiona en A fadista todas as cores do xénero coas melodías de Galicia, actuará mañá en Afundación (19.00 h.) como parte das actividades da mostra Sonoro empeño, e dunha xira que a levará o 8 de marzo ao Val do Dubra, o 16 de marzo a Santiago e o 30 de marzo a Pontevedra.

- Di que retorceu o seu corazón para facer este disco?

-O que me pasou con este disco non me pasou con ningún. É un disco especial, no que xunto a melancolía, a morriña? Todos os discos que fago entran dentro da saudade, porque a miña voz tira moito cara iso. Pero desta volta, non sei se polo momento que estaba a pasar, estiven máis melancólica do normal. Tiven que traballar moito nel.

-Que lle acontecía?

-Tiña días de moito chorar e non sabía ben por que. Son estas cousas que van pasando cos anos, que acumulas moita carga emocional. Ao final fixen un traballo de 14 temas, no disco número 14, case festexando 21 anos de carreira musical? E quedei moi contenta, porque nel traballou a miña familia.

-A música sona mellor se queda na casa?

-É que tocar así é moi cómodo, porque temos moita complicidade. O meu marido e o meu fillo son músicos habituais meus desde fai xa un tempo. Aquí botei man deles porque vémonos cada día, ensaiamos os temas? Estábamos moi preparados, e decidimos ir ao estudio e gravar.

-Rematou mesturando fado menor, tradicional? Quixo explorar todos os estilos do xénero?

-Efectivamente. Xa no disco anterior metera fado magala, corrido? E, neste, quixen facer o mesmo.

-Na súa traxectoria, sempre se mantivo a certa distancia da aresta máis tradicional do xénero. Pero semella que iso está a mudar.

-Si, é verdade. Pero porque tiven que facer unha aprendizaxe primeiro. Eu comecei a cantar de Galicia para ao mundo, non de Portugal para Galicia. A min trouxéronme os meus pais da man con dez anos a España, e tiven a sorte de que decidiran quedarse en Galicia. Imaxínate unha nena que vén a esa idade e se cría aquí e comeza a falar galego e castelán, pero non o portugués...

-Botaría en falta moitas cousas.

-Tiña moita carencia de todo: de pronunciar ben o portugués, de escoitar todo o puidera vir de Portugal? Agora é moito máis sinxelo cos coches e os avións, pero daquela non era tan doado para uns emigrantes que viñan buscar unha mellora de vida. Así que non tiña quen me ensinara. Por iso durante uns anos tiven que prepararme artisticamente para poder mergullarme nestes outros estilos. A min os fados tradicionais sempre me encantaron, pero buscaba máis cantar en lingua galega, porque era a que máis coñecía. En cada disco tratei de por o meu grao de area como unha cantora luso-galaica, que é como quero que me chamen. Nunca vou ser unha fadista tradicional de Lisboa, son unha cantora con acento galego.

-Fala de Galicia. En A fadista tamén se lle colan eses chiscos á terra?

-Si. Das 14 cancións, 3 van en lingua galega. Por exemplo, Un canto a Galicia, a famosa canción de Julio Iglesias. Gustoume precisamente porque xuntar nunha mesma canción a morriña con esa melancolía da voz e da guitarra portuguesa é moi bonito.

-Algúns sinálana de ponte entre Galicia e Portugal. Sinte que contribuíu a afianzar eses lazos que nos unen?

-Por suposto. Eu comecei a cantar nos cafés-concerto da cidade, e María Xosé Queizán, no primeiro disco que eu sacara, xa falaba daquela fusión de Galicia e Portugal. Eu levei o fado durante moito tempo a todos os galegos, para que o entendesen ben.

-Hoxe o fado parece que está a sufrir unha revolución. Cada vez é máis habitual escoitar o xénero fusionado con novas influencias.

-Cando as fadistas queren evolucionar e levar o fado polo mundo adiante, teñen que botar man a fusionalo con outros instrumentos e artistas. A fusión sempre está aí, pero un ten que estar disposto a escoitar aos puristas que non están de acordo. As persoas que collen o fado e fan iso son moi criticadas, porque aos puristas só lles gusta o tradicional, como Amália Rodrigues.

-Ser fadista significa convivir coa súa sombra?

-Todas vivimos un pouco á sombra do que Amália fixo, porque foi a pioneira, a que sacou o fado das casas de fado e o levou aos grandes teatros. Saíu ao mundo cando era impensable ir cantar a Rusia ou os países árabes. Pero ela o fixo. E non coñezo a ninguén no mundo ao que non lle gustase.