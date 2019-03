"La gente que está en contacto con el arte entiende mucho mejor el mundo"

Alicia Pardoa coruña Unir las artes para crear una obra total. Ese ha sido el objetivo de muchos creadores desde el siglo XIX,y la idea en la que se centra el nuevo ciclo de charlas de la Fundación Barrié, La obra de arte total en el arte contemporáneo. MargaPaz, directora de la Fundación Amigos del Museo Nacional Reina Sofía, inicia hoy (20.00 h.) las conferencias con un repaso por la evolución del concepto, que expondrá en su intervención De Picasso a Kentridge: la fusión de las artes en los escenarios.

¿El arte totalsigue siendo un sueño para los creadores?

Es algo que sigue vigente.Muchos creadores siguen demostrando que están buscando una obra de arte total, como Kentridge. Eso demuestra que es actual.

En su conferencia se centra en la relación entre arte plástico y escénico, quizá uno de los territorios más inexplorados…

Sí. La verdad es que no es muy conocida. Incluso presento obras de artistas muy famosos que mucha gente no sabía ni que existían.

Por ejemplo, Picasso.

Picasso tiene tantas obras que nadie piensa que hiciera escenografías.Yo creo que no es algo que se conozca porque es difícil declasificar. Una obra que hizo Léger para los ballets suecos no es ni un cuadro ni una escultura.Son obras inclasificables, pero importantes, porque para los artistas era un reto.

¿Hoy la veda se ha abierto totalmente para ellos?

En el mundo contemporáneo todo está más difuminado. Hay muchas obras que no sabessison pintura, escultura… Los compartimentos que había antes ya no están. Hoy el arte contemporáneo se ha liberado y los autores usan lo que quieren porque hay mucha más amplitud de miras.

Cine, danza… Son algunas de las últimas actividades del Reina Sofía, ¿también está apostando por el arte total?

Por supuesto. Hoy es una parte importante del arte contemporáneo, y el cometido del museo es ser un reflejo del mundo.

¿Y qué peso tienen los amigos de la fundación en eso?

Nuestra vinculación es la de gente que quiere apoyar al Reina Sofía.Enese sentido, tiene mucha importancia, porque hacemos una labor de difusión de sus actividades dentro de la sociedad civil.

¿Existe ese interéspor implicarse en la cultura?

Yo creo que existe. Evidentemente, debería existir más,sobre todo porque es muy enriquecedor. La gente que está encontacto con el arte contemporáneo entiende mucho mejor el mundo.

Pero muchos lo verán como algo ajeno, o elitista.

Evidentemente, pero esa no es la verdad. Un museo dedicado al arte contemporáneo no es nada elitista, está en la realidad de lo que vivimos. Lo que ocurre es que a veces el arte tiene un lenguaje que no es evidente, pero hoy en día los museos hacen un enorme esfuerzo para abrirse a la sociedad.

Al otro lado de la balanza estaría el museo como turismo…

Eso es algo que por un lado es muy positivo, porque mucha gente viene, pero por otro es complicado de gestionar. Las obras de arte hay que cuidarlas. Adaptarse a esas enormes masas de personas es el gran reto que están teniendo los museos importantes de todo el mundo.