"En el mundo de la música no te puedes ir tanto tiempo como el que me fui yo"

Alicia Pardo Tras un largo descanso de la música y un álbum „ Can't get enough„ que solo vio la luz en Alemania, Eagle-Eye Cherry regresa a los escenarios con Streets of you, su último trabajo discográfico. El autor de Save tonight compartirá mañana sus nuevos temas en un directo en el teatro Colón (20.30 h.), al que llega como parte del ciclo Selección Noroeste del Festival Noroeste Estrella Galicia.

Ronda mucho en su disco la idea de superar el pasado.

Sí. Cuando terminé el álbum me di cuenta de que había muchas canciones sobre seguir adelante, sobre que era el momento de cambiar... Pero creo que en el disco hay mucho optimismo también. Aunque está claro que, cuanto más vives, más miras hacia el pasado?

Una reliquia de entonces, Save tonight, alcanzaba hace unos días los 200 millones de reproducciones en Spotify. ¿Ha escrito un single inmortal?

[Risas] Pero no lo sabía. Cuando escribí Save tonight, no tenía ni idea de que iba a ser un hit mundial. Creo que es impresionante que esté soportando el paso del tiempo. Yo ahora sigo escribiendo mis canciones, pero ya no soy ese showman.

Pero para muchos será siempre "el chico de Save tonight". ¿No le frustra?

La única frustración que tengo es que hay otras canciones muy buenas en las que la gente no piensa. Cuando tienes un éxito mundial como Save tonight, todo lo demás se desvanece. Pero estoy muy feliz de tener ese problema.

No lo estaba tras su álbum Sub-Rosa. Desapareció.

Necesitaba tomarme un descanso. Había hecho tres álbumes, los había promocionado, y decidí tomarme un pequeño respiro que se convirtió en uno muy largo. Cuando volví al anonimato me encantó, y pensé que podría encontrar otra cosa que hacer, pero entonces empecé a extrañar las giras.

¿Se planteó en serio abandonar la música?

No había pensado en romper con la música, pero sí en con ser un artista, con ser el líder. No estaba seguro de querer volver a hacer eso de nuevo.

A su regreso, tuvo que notar las consecuencias de la parada.

Claro. En el actual mundo de la música no te puedes ir tanto tiempo como el que me fui yo. Tienes que estar lanzando temas todo el rato. Así que por supuesto que me siento como un artista nuevo ahora. Pero creo que, si no hubiese parado, no habría vuelto a hacer música otra vez, porque estaba exhausto. Ya no era divertido.

Sorprende que le superase tanto, porque nunca fue ajeno a la industria. Tenía a su padre, a su hermana Neneh Cherry?

Eso ayudó en muchas de las decisiones que tomé. Yo empecé en un sello muy pequeño, y esa fue una elección que hice porque vi todo lo que ocurrió con el primer éxito de mi hermana, y lo intensa que podía ser la industria. ¡Pero luego escribí Save tonight! [risas]. Mis planes se vinieron abajo y me encontré en medio de la tormenta.