¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del 4 de abril

Redacción | A CORUÑA ▶20.00h. Presentación de un libro de Laura Rey. La escritora Laura Rey comparte en Monte Alto los detalles de su novela As mans da terra, en la que recupera la memoria y las costumbres de la Galicia rural.

Biblioteca de Monte Alto

Vereda del Polvorín, 3

▶20.00h. Conferencia sobre arte y naturaleza. La Fundación Barrié organiza la charla de Simón Marchán La tierra, una buena vivienda. La naturaleza como obra de arte total.

Fundación Barrié

Cantón Grande, 9

▶20.00h. Encuentro con Rodrigo Muñoz Avia. El autor echa la vista atrás para narrar la vida de sus padres, los pintores Lucio Muñoz y Amalia Avia, en la obra La casa de los pintores, de la que hablará en el ciclo Pensamentos urxentes.

Fundación Luis Seoane

San Francisco, 27

▶20.30h. Actuación de Egle-Eye Cherry. El cantante sueco-estadounidense, hijo del trompetista Don Cherry, regresa tras más de una década de parón musical con los temas de Streets of you, su nuevo álbum. Hemos hablado con él antes de su recital en A Coruña y nos ha contado esto sobre su vuelta a los escenarios: "En el mundo de la música no te puedes ir tanto tiempo como el que me fui yo".

Teatro Colón

Avenida de la Marina, 7A

▶22.30h. Mambo Nº Funk. La sala de conciertos y espectáculos Garufa Club recibe esta noche al grupo Mambo Nº Funk, que ofrecerá una fusión de funk, soul y jazz latin en directo a partir de las 22.30h.

Garufa Club

Riazor, 5