¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del 17 de abril

Redacción | A CORUÑA ▶19.00 y 21.00h. Procesiones de Semana Santa. Hoy a las 19.00h la Cofradía de las Angustias saldrá para un pasacalles por María Pita, los Cantones y plaza de Lugo. Además, a las 21.3horas es el turno de la procesión del Buen Consuelo. También saldrá de la Orden Tercera.

Varias localizaciones

▶20.00h. Cine por la visibilidad lésbica. La Federación Estatal LGTBI organiza el I Certame de Vídeos pola Visibilidade Lésbica, en el que se proyectarán cortometrajes relacionados co las mujeres mayores lesbianas. Más información.

Fundación Luis Seoane

San Francisco, 27

▶20.30h. Anxo Vigo presenta disco. El músico comparte en el centro Ágora los temas de su último trabajo discográfico, A ledicia de ser galego, en el que interpreta junto a la banda Amencer canciones de su autoría.

Centro Ágora

Lugar da Gramela, 17

▶20.30h. Concierto del Coro y la Orquesta Gaos. El Coro y la Orquesta Gaos, junto al clarinetista Emilio Alonso Espasandín, ofrece un recital en el que tocará Réquiem de Mozart y su Concierto para clarinete y orquesta en LA mayor.

Teatro Colón

Avenida de la Marina, 7A

▶22.00h. Homenaje a Queen en el Coliseum. El grupo tributo Remember Queen replica la última gira de la banda británica, la del 86, repasando los mayores éxitos compuestos durante su trayectoria con Freddy Mercury. Será una noche para la nostalgia. El cantante italiano Piero Venery, dos veces elegido como mejor imitador de Mercury, se sitúa al frente de esta recreación del grupo. Remember Queen aterriza en A Coruña como parte de una gira mundial a la que ya han acudido cerca de 500.000 espectadores.

Coliseum

Francisco Pérez Carballo, 2

▶22.30h. Rock and roll con Exit en Mardi Gras. La formación residente de la sala tiñe el local con sus versiones de grupos como The Beatles, Ramones, Elvis Presley o The Rolling Stones. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Mardi Gras

Travesía de la Torre, 8

▶22.30h. Un pedazo de Cuba en A Coruña. Una docena de músicos de la isla estrenan en Garufa Club su nueva banda, Timbabana, con la que interpretan la mezcla de jazz, funk y ritmos latinos que caracteriza la timba. Más información.

Garufa Club

Riazor, 5

▶La ofrenda del Antiguo Reino de Galicia. La Xunta y el colectivo Egeria organizan la exposición Antigo Reino de Galicia a Xesús Sacramentado, que se puede visitar hasta el 30 de abril en A Coruña. Más información.

Biblioteca González Garcés

Miguel González Garcés, 1

▶Las 'brujas' de Ana DMatos. La artista visual expone en Palexco su reflexión sobre la construcción del concepto de bruja, así como su transmisión, y cómo afecta hoy a las mujeres. Más información.

Palexco

Muelle de Transatlánticos, s/n

▶Veinte años bajo el mar. El Aquarium inicia la celebración de su 20º aniversario con una muestra en la que reúne carteles de las 67 exposiciones que ha albergado este museo científico hasta ahora. Más información.

Aquarium Finisterrae

Paseo Alcalde Francisco Vázquez, 34