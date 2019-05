¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del 14 de mayo

Redacción | A CORUÑA ▶19.00h. Homenaje musical a Carlos Barruso. La Big Band del Conservatorio Superior de Música rinde homenaje al artista Carlos Barruso con el concierto Espiral e retorno, al que asistirá el propio saxofonista.

Ágora

Lugar da Gramela, 17

▶20.00h. Xavier Alcalá presenta 'Cartas ao Cholo'. El escritor Xavier Alcalá presenta su nueva obra, en la que recoge las cartas que el que fuera su compañero de pesquisas en la investigación de The making of, Manuel Antonio Cholo Rey le envió entre 1994 y 1996, en las que resuenan los ecos de una Galicia que, según nos explica en esta entrevista, aún contaba con "proyección" internacional: "O escritor débese á lingua do país que lle dá a substancia literaria".

Librería Azeta

Plaza José González Dopeso

▶20.00h. Actuación del Quinteto Crunia. El Quinteto Crunia, formado por alumnos del Conservatorio Superior de Música, interpreta en un recital piezas de Carlos López García-Picos, Thierry Escaich y Carl Nielsen.

Academia de Belas Artes

Plaza del Pintor Sotomayor, 1

▶20.30h. Los relatos de Víctor Hugo. La librería organiza una sesión de cine con la proyección de Los miserables y Notre-Dame de París. Estará conducida por Xavier Castro, y contará con una cata de vinos a cargo de Cristina Alcalá.

Berbiriana

Santiago, 7

▶20.30h. El CGAI repasa el audiovisual gallego. El Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI) ofrece el visionado de los filmes Fendetestas de Antonio Simón, Illa de Carlos A. López Piñeiro, O herdeiro de Miguel Gato, y O pai de Migueliño de Miguel Castelo. Los visionados de esta tarde darán comienzo al ciclo A ilusión perfecta, con el que el CGAI celebra el Día das Letras Galegas. El programa recoge títulos clave del audiovisual hecho en Galicia, con especial atención al recientemente fallecido productor Víctor Ruppen.

CGAI

Durán Loriga, 10