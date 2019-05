El rostro femenino de la música

De izquierda a derecha y de arriba abajo: Stacie Collins, Ejazz, Amparanoia, The Lucilles, The Wonderminds y Carmen Conde.

Alicia Pardo La música se une a la oleada feminista. Y lo hace micrófono en mano, pisando fuerte con acordes de todos los estilos para poner de manifiesto que sí, que hay talento femenino aunque esté invisibilizado. Elas Son Artistas, el festival orquestado por Mardi Gras, evidencia ese punto desde el 2018 con más de una semana de conciertos, performances y representaciones teatrales, que reivindican la presencia de la mujer sobre escena tanto en la ciudad como en el área metropolitana. En su II edición, que arrancará este viernes y se extenderá hasta el 2 de junio, el local paseará el talento de las artistas por 6 concellos coruñeses, y ofrecerá en la urbe cerca de una docena de actividades con una línea continuista con la del año pasado.

En la ciudad, el ciclo reunirá en su cartel nombres de artistas tan conocidos como Amparanoia, que convivirán con cantantes noveles que podrán usar el festival como tarjeta de presentación. Tras los avances que supusieron The Last Internationale y Aline Frazão, serán las lisboetas Anarchiks las que den el pistoletazo de salida a Elas Son Artistas en Mardi Gras, donde también tendrá lugar la segunda cita del proyecto el 25 con Estrogenuinas y The Wonderminds. Los platos fuertes serán The Lucilles (31 mayo), Stacie Collins (1 junio) y Amparanoia (2 de junio), que cerrará la iniciativa en el Colón. Traer a Amparo Sánchez era, asegura el director artístico Tomi Legido, "un objetivo desde el inicio del festival", que incluirá además de música humor con las Niñas de la Risa, un taller de escritura, y un paquete de teatro, clásica y pintura con Carmen Conde, Quinteto Invento, Ejazz y la pintora Mari Muriel.

Sus actuaciones tendrán por meta "trabajar en la igualdad" e impulsar la participación femenina en los festivales, donde "su porcentaje es bajo". Cambre, Bergondo, Oleiros, Arteixo y Sada también se unirán a la contienda con directos como el de Rosa Cedrón, que llevarán la demanda a todo el área metropolitana.

LAS CITAS

▶Puro punk desenfadado, Estrogenuinas subirán al escenario de Mardi Gras este sábado 25 de mayo a las 22.30 horas junto al indie de The Wonderminds.

▶Un poco de teatro será lo que aporte Carmen Conde con 'Tabú', un show de narrativa oral. La cita será a las 21.00 h. del 28 de mayo, en el Fórum.

▶Soul y blues a capela. Eso es lo que propone Ejazz, el grupo de la coruñesa Carmen Rey, que actuará el 30 de mayo en el Jazz Filloa (22.00 y 23.00 h.).

▶"Al que le guste Aretha Franklin, tiene que ir al Garufa", asegura Legido sobre The Lucilles. La banda actuará el 31 de mayo, a las 22.30 horas

▶Stacie Collins aterrizará el 1 de junio en Mardi Gras, a las 22.30 horas. Lo hará a golpe de rock and roll, un "torbellino" directo desde Nashville.

▶Profundamente comprometida con el feminismo, Amparanoia dará un concierto acústico en el Colón, el 2 de junio a las 21.00 horas.