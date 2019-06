¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del 4 de junio

Redacción | A CORUÑA ▶18.00h. Jornada de cine experimental. A las 18.00 horas, el Centro Galero de Artes da Imaxe (CGAI) ofrecerá el visionado del filme Reunión, de Ilan Serruya, desarrollado al amparo del festival (S8) en la pasada edición del programa de asesoramiento INPUT. La proyección contará con la presencia del director. El (S8) homenajea además a Jonas Mekas. La Mostra de Cinema Periférico recuerda al cineasta, fallecido en enero, con la proyección de filmes como Chumlum, Eyewash, Surface tension, Visions of the city y Glimpse of the garden.

CGAI

Durán Loriga, 10

▶20.00h. Música de Schumann, Grieg y Piazzolla. Los estudiantes del Conservatorio Superior de Música interpretan el Fünf Stücke im Volkston de Schumann, la Sonata para cello y piano de Grieg y la Histoire du tango de Piazzolla.

Real Academia de Belas Artes

Plaza del Pintor Sotomayor, 1

▶20.00h. Muestra del VII Premio de Arte Fundación Jove. La Fundación María José Jove inaugura una exposición con los finalistas y el ganador de su VII Premio Internacional de Arte. A la muestra se sumarán creadores de ediciones pasadas como Paloma Polo y Núria Güell.

Marineda City

Baños de Arteixo, 43

▶20.00h. Exposición sobre la gesta de Baler. El Museo Histórico Militar inaugura la muestra CXX aniversario de la Gesta de Baler, en la que se narra, hasta el 15 e julio, la historia del destacamento español que participó en el asedio.

Museo Histórico Militar

Plaza Carlos I, s/n

▶20.30h. XX Aniversario de la Escuela Municipal de Música. El centro ofrece hoy y mañana dos conciertos en el teatro Colón para conmemorar sus dos décadas de actividad. Más información.

Teatro Colón

Avenida de la Marina, 7A

▶20.30h. Continúa el ciclo Voces Meigas. La coral Lembranzas de Santa Cruz protagoniza un concierto en la iglesia de San Francisco como parte del ciclo Voces Meigas del programa Hogueras 2019.

Iglesias de San Francisco

Plaza Carlos I, s/n