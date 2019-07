"Ahora nos toca mover ficha con el mejor disco de nuestras vidas"

Ángel H. Sopena Sigue creciendo la gira de Viva Suecia Otros principios fundamentales, que les ha valido para ser reconocidos en los European MTV Awards con el premio a Mejor Artista Español, batiendo a Rosalía. Seis años y dos álbumes de estudio ha empleado la banda murciana para alcanzar un gran reconocimiento. El grupo ofrece hoy dos sesiones a las 21.00 y a las 22.00 horas, en el Espacio Mahou del edificio Labase (plaza de San Andrés, 1), donde tocará su nuevo single Lo que te mereces. Los integrantes de Viva Suecia responden al unísono en esta entrevista concedida a La Opinión de Murcia, del grupo editorial Prensa Ibérica.

¿Qué dirían que ha aportado Otros principios fundamentales a su carrera profesional?

Cuando nos fuimos de La Mina, estudio de Sevilla donde grabamos el disco, tuvimos la sensación en nuestros corazones de que algo iba a cambiar en nuestras vidas... Fue algo profundo, entre nostalgia y felicidad. Hemos tenido que rascar muy fuerte en nuestros corazones para nuestro nuevo disco, pero creo que lo hemos conseguido. Queremos seguir cambiando nuestras vidas y la de los demás; no entendemos la vida de otra forma.

Todo ha sido muy rápido. ¿Les ha dado tiempo a digerir el éxito?

Francamente, no. Tenemos que hacer retrospectiva de vez en cuando con una comida, con alguna apuesta que alguno ha perdido, para hacer balance. Además, nos gusta relativizar todo para afrontar cada reto con más rabia y energía; no queremos acomodarnos.

¿Era lo que querían? ¿Les ha superado en algún momento? ¿Cómo lo están viviendo?

Cuando nos subimos al escenario de La Riviera, con todo vendido hace meses (de hecho, después del TCM afrontamos la segunda), se nos paró el corazón... Después de eso vino Barcelona, Sevilla, Granada... Una sensación de gratitud y emoción que a veces te deja sin palabras, al borde de la lágrima. Buscas entre el público a tus padres, a tus seres queridos... Algo que te centre, y les ves cantando, emocionados, y entonces es mejor cerrar los ojos y dejarte llevar. Un amigo nos dijo: "Esta gente no os conoce de nada, está aquí por lo que hacéis, por lo que transmitís". Nadie está preparado para tanto cariño; es demoledor y, a la vez, precioso. Ahora nos toca mover ficha con el mejor disco de nuestras vidas.

Parece que siguen sin tocar techo. ¿Ahora qué? ¿Hay más?

Ahora, como siempre, seguir trabajando y saboreando cada momento... Seguir conociendo gente y lugares maravillosos, subir a mil escenarios y sacarle todo el partido a esta oportunidad. No sabemos cuánto más hay, pero lo que haya vamos a disfrutarlo.

Han dejado sus anteriores trabajos para dedicarse a la música de lleno. ¿Ha sido difícil tomar esa decisión que viene a ser como quemar las naves?

Fue una decisión muy difícil. Se trata de prácticamente abandonar tu carrera profesional, por la que llevas años luchando y trabajando, para dedicarte a algo que te apasiona. El concepto en sí es muy bonito y casi romántico, pero la realidad es que te entran todo tipo de miedos, aunque hemos de decir que tanto compañeros como las empresas para las que trabajábamos nos lo pusieron muy fácil, y así da gusto apostar.

¿Cómo se lo plantearon? ¿De qué manera midieron el riesgo? ¿Hubo una planificación?

Supongo que esas decisiones asustan un poco. No hubo lugar para planteamientos. Llegamos a un punto en el que la música no dejaba espacio al resto, lo ocupaba todo y era imposible compaginar. Cuando llegas a eso, solo te queda elegir un camino: o vida conocida, o todo lo nuevo por descubrir, y el que no arriesga no gana.

¿Su próximo disco [ El Milagro ] va a ser continuista? ¿Hay que evitar la ruptura?

Va a ser continuista, pero no por evitar alguna ruptura en nuestra temática o instrumentación. Es la música que nos sale, fácil y del corazón. No pretendemos engañar a nadie.

Como suele decirse, ¿han sentido alguna presión a la hora de grabar su tercer disco?

Bueno, va a ser nuestro disco más importante hasta la fecha. Alguna presión hemos sentido, quizás a la hora de componer. Esa presión ha hecho efecto porque creemos que es el disco de nuestra vida.

¿Han vuelto a contar con Carlos Hernández en la producción por asegurar la continuidad? ¿En qué han ahondado en esta ocasión? ¿Asumen algún tipo de riesgo incorporando cosas nuevas?

La verdad es que teníamos en mente no repetir con Carlos, por darle una vuelta de tuerca importante a todo, pero un día nos sentamos en el local y dijimos: "No hay nadie que conozca mejor al grupo y que entienda lo que queremos en este disco". En ese momento fichamos a Carlos otra vez, y el resultado es maravilloso.

¿Ha habido algún cambio en la forma de grabar? ¿Qué nos vamos a encontrar en el nuevo disco?

Hemos grabado en Estudio Uno, top 3 de estudios de España... Espectacular. En el nuevo disco queremos presentar una obra, un trabajo de diez u once canciones que puedan transmitir y transportar a cada oyente el máximo de emotividad y energía. Queremos que la gente llore, ría y grite de la emoción.

¿Rafa Val sigue siendo el que escribe las canciones?

Rafa escribe las letras generalmente. Pero todo lo que es Viva Suecia está firmado por los cuatro, siempre. Desde la música hasta una foto de promo.

Dicen que están felices, pero también un poco abrumados. ¿Por qué?

Porque lidiamos con una cantidad enorme de trabajo y grandes noticias. Nunca sabemos por dónde nos van venir y la verdad es que nos encanta.