Un pregón secreto y "muy coruñés" abre las fiestas de A Coruña

M. Otero "Va a ser un pregón muy coruñés, pero no quiero desvelar nada". La pregonera de las Fiestas María Pita A Coruña 2019, Nieves Abarca, ya tiene preparado el texto que leerá ante decenas de coruñeses a las 21.30 en el balcón del palacio municipal. Entre risas, se negó ayer a adelantar nada de su contenido y lo justifica en su profesión: "He escrito muchas novelas y estoy acostumbrada a callarme los spoilers". Lo que sí desveló ayer es que va a hablar de su barrio, la Urbanización Soto, y de cómo hace años era, confiesa, "como vivir en medio de la nada" y añadió que el tono ser´a "simpático". "No voy a matar a nadie", apostilla para garantizar que habrá risas y pocas críticas en su intervención, que marcará el inicio del mes más festivo de la ciudad.

Y para que las actividades que congregan a más personas no supongan un problema de tráfico o aparcamiento, las líneas de autobús se reforzarán con servicios especiales en tres momentos álgidos del programa municipal. Entre hoy y el domingo, las líneas 1, 3, 6, 11 y 21 saldrán de Puerta Real y ampliarán sus recorridos desde las 00.30 horas. También habrá, a partir de la 1.30 horas dos buses búho: uno en el sentido habitual y otro en el inverso.

Durante el festival Noroeste Estrella Galicia, que arranca el próximo martes y se alarga hasta el domingo, también estarán en marcha los autobuses búhos. El primero saldrá a las 23.30 y el última a las 01.30 horas. Para los conciertos en la plaza de Riazor, los días 9 y 10, serán los mismos itinerarios y misma hora de comienzo y el último será a las 5.00 horas. Se instalará una parada provisional en el paseo marítimo, a la altura de la coraza. Por último, el día 14, cuando se celebrará la Batalla Naval, habrá servicio nocturno cada quince y treinta minutos hasta las 5.00 horas.