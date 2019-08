¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del 2 de agosto

Redacción | A CORUÑA ▶18.00h. Actividades literarias para los más pequeños. Charo Pita presenta Fábulas no berce para niños de entre 2 y 4 años. A continuación, a las 19.00h, se presentará Puf! Vaia peido... Seres sorprendentes con nomes ben ocorrentes, de Luisa Marínez Lorenzo.

Feria del Libro

Jardines de Méndez Núñez

▶18.30h. Firma bilingüe de José Julio Fernández. En la caseta de la editorial Hércules de Ediciones firma hoy ejemplares de O cirrio e o dron y también de la versión del libro en castellano el autor José Julio Fernández Rodríguez.

Feria del Libro

Jardines de Méndez Núñez

▶19.00h. Tino Fraga firma el libro 'Xenio indomable'. El catedrático de biología y divulgador científico coruñés Tino Fraga participa hoy en la Feria del Libro con una firma. El colaborador de LA OPINIÓN dedicará ejemplares del libro Xenio indomable. Roberto Nóvoa Santos. La firma será en la caseta de la librería Arenas a partir de las 19.00 horas y durará aproximadamente una hora. La obra de Tino Fraga pretende explicar la biografía científica de quien fue el médico más importante de Galicia, Nóvoa Santos. El texto incluye además un prólogo del escritor Manuel Rivas. Arenas organizará más firmas durante la feria de Méndez Núñez.

Feria del Libro

Jardines de Méndez Núñez

▶20.00h. Festival de Habaneras en O Parrote. El tradicional Festival de Habaneras continúa su programación esta tarde, a partir de las ocho, con una nueva actuación en el espacio habilitado para la música de origen cubano en O Parrote.

O Parrote

▶20.00h. Charla el el fotógrafo Antonio M. Xoubanova. El Festival de Fotografía F-Foco de A Coruña organiza esta tarde una conversación con el fotógrafo Antonio M. Xoubanova, uno de los fundadores del mítico colectivo Blank Paper.

Espacio Mahou

Plaza de San Andrés, 1

▶20.30h. El libro de Adelaida Pittaluga, en Arenas. La librería Arenas trae a la monologuista y escritora Adelaida Pittaluga a la Feria del Libro para que firme en su caseta su libro sobre aseo infantil para los más pequeños La princesa primosora.

Feria del Libro

Jardines de Méndez Núñez

▶22.30h. Concierto de La Mala Rodríguez. La plaza de María Pita acoge la segunda jornada de las Fiestas María Pita A Coruña 2019, con un concierto de María Rodríguez, La Mala Rodríguez en escena, que llenará la plaza con su música y encenderá la noche con su rap, del que nos habla en esta entrevista: "No he sido una oveja en el rebaño. Siempre me ha gustado saber el porqué".

Plaza de María Pita

Y ADEMÁS

▶Feria de Artesanía. Los puestos de la Feria de Artesanía abren sus puertas en los jardines de Méndez Núñez en horario de mañana y tarde, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 22.00 horas.

Jardines de Méndez Núñez