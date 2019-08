Las mil rutas del Noroeste

Marta Otero/Irene Pérez Díaz El festival Noroeste Estrella Galicia estrena hoy edición. Ya son 33 los años que las playas coruñesas se convierten en un escenario en el que hay sitio para todos los géneros y estilos. En sus inicios, el Noroeste era territorio del pop-rock, como muchos aún recuerdan, pero en los últimos cuatro años el festejo ha ido ampliando sus citas y expandiéndose por la ciudad hasta convertirse en una cita imprescindible para públicos muy diversos.

En un cartel tan heterogéneo, en el que bajo el innegable liderazgo de Patti Smith comparten espacio la música urbana de Nathy Peluso con el fado a piano de Júlio Resende, hay a quien le va a costar decidir qué actuaciones no se pierde. Para esos indecisos, LA OPINIÓN ha reunido a una serie de coruñeses relacionados con diferentes ámbitos de la música, que no dudan a la hora de definir su ruta de imprescindibles y destacar joyas escondidas y proyectos emergentes en el largo programa.

Xosé Manuel Pereiro. El vocalista del histórico grupo coruñés Radio Océano tiene claros sus imprescindibles. "A Patti Smith y a Paul Collins hay que verlos antes de que desaparezcan. Por otro lado, hay que ver a Elvis Negro, Contenedor de Mierda y The Rapants". Para el cantante y escritor, la gran joya oculta del cartel es la cantante Faia, integrante del trío gallego De Vacas. Entre los emergentes que merecen un voto de confianza, los coruñeses de tintes noventeros Ladrillo y Mujer.

Dj Analís. Para la pinchadiscos coruñesa, el gran secreto que guarda el cartel es el dúo asturiano Chiquita y Chatarra. "La voz de Amelia, una de las integrantes, es una de mis preferidas del panorama actual. No son muy conocidas, pero llevan años ya". Entre los emergentes, apuesta por ELBA. "Es joven, gallega y una de las cosas más frescas del cartel". La Dj cita como espectáculos imperdibles a los ritmos bailables de The Sounds, el "directazo" de Belako y la "calidad y trayectoria" de Holly Miranda.

Luis P. Ferreiro, 'Zorromono'. Este periodista musical recomienda como citas obligadas a Patti Smith, "figura capital de la música rock, como intérprete, compositora y poetisa". El toque indie de Belako y los alternativos The Last Internationale completan su reseña de ineludibles. De la cara oculta del cartel destaca a Los Hermanos Cubero, quienes "hacen de la tradición alcarriana de las jotas una música con estilo medio country, quien lo vea se sorprenderá". Entre los emergentes en los que deposita su confianza, escoge a los bizarros sevillanos Derby Motoreta's Burrito Kachimba y sus inspiraciones "kinkis". Ferreiro no despercidia la oportunidad para deslizar una pequeña crítica con respecto a la variedad del festival. "Es un poco viejuno. Tiene que haber cosas de hip hop, trap y reggaetón, porque sino los jóvenes se van todos a la verbena".

Chicass Vinyl Club. El colectivo femenino de DJ's locales destacan a la banda La URSS, "porque hay que valorar el talento de nuestro país", a Chiquita y Chatarra, "porque es importante apoyar al sector femenino" y a Tountra, que "es como una lavadora, te metes y no sales hasta que terminas", según explica Caste, una de sus integrantes. Los psicodélicos The Wellgreen son, en opinión de las Chicass Vinyl Club, la joya escondida del cartel, y su proyecto emergente predilecto de esta edición son los carballeses Elvis Negro, "que ya llevan algún tiempo, ahora meten teclado, le están dando vida y color a su música". Un montón de apuestas que comparten el cartel de un festejo que la formación "espera que pueda seguir haciéndose durante mucho más tiempo, es una cita de referencia y además, gratis."

Edu Poch 'Ocre'. De grupos locales sabe un rato. Ahora es Ocre, pero antes formó parte de las bandas Elvis Negro y Nouvelle Cuisine. Tiene claro que en esta edición no se perderá la actuación de Holywater, un grupo "que nos ha marcado a mí y a mucha gente de mi generación". La propuesta de Soleá Morente, y su mezcla de fandango, rumba y funk es otra de sus principales recomendaciones, así como el "pop de habitación" de Joe Crepúsculo. La jota country de los Hermanos Cubero está también entre sus sugerencias alternativas, "un proyecto intimista y brutalmente honesto". De entre los emergentes, los vigueses Dois son sus favoritos, "el verano hecho banda".

Sara Cardona, vocalista del grupo Romance. "El certificado y garantía de baile" de Joe Crepúsculo, "la hermosura y espectáculo" de escuchar a Soleá Morente y la "voz prodigiosa y reivindicativa" de The Sey Sisters son el trío de ases de la cantante. La iniciativa solidaria DJ Inclusivo, en la que participan personas con diversidad funcional y en riesgo de exclusión y colectivos de inmigrantes es la apuesta escondida de Cardona, así como el noise pop de Elvis Negro, todo un "talento local".

Xoansinho Dj: Entre los imprescindibles del pincha coruñés, de nuevo los retro-futuristas Belako son la primera de sus recomendaciones. La escocesa Emma Pollock y su melancolía intrínseca es otra de las actuaciones que no se perderá. Para Xoansinho DJ hay dos joyas ocultas en la 33ª edición del Noroeste: los rabiosos TT Syndicate, "un conciertazo seguro" y, de nuevo, los Hermanos Cubero, que, como ya se ha visto, "son muy raros pero pueden molar mucho". De entre sus favoritos del cartel, los coruñeses Electra, de reciente creación, "un rock clásico y progresivo que merece mucho la pena".

Nonito Pereira Jr. Uno de los hombres de referencia de la música de la ciudad no duda en destacar como obligatorios del cartel "el mensaje de calado, antes provocativo y ahora reflexivo" de Patti Smith, "el rock con molde de otros tiempos y el recurso escénico importante" de Electra y "la puesta en escena rompedora y sin prejuicios" del grupo vigués Basanta. Otro vigués, el guitarrista Indy Tumbita, es su gran apuesta escondida ente el resto de nombres, "un showman", en su opinión. El proyecto emergente más prometedor para Pereira, sin duda, Os Amigos dos Músicos, por "su trayectoria en una línea en la que pocos artistas trabajan, introduce el legado literario en Galicia con formas anglosajonas y acercándose a los ritmos caribeños".