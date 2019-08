Patti tiene el poder

Hay líderes cuya fuerza, a base de obra y carrera, es natural. Es un poder que irradia de su sola presencia, de su forma de comunicar, de su biografía y de las partes de realidad y leyenda que la decoran. Patti Smith tiene esa fuerza, aunque ella se la concede a la gente (o al pueblo) en su canción People have de power, un poder para soñar y para gobernar. "We have the power", grita Patti (Smith) en el último verso de este tema, con el que probablemente cierre esta noche el concierto del festival Noroeste Estrella Galicia que ofrecerá en la playa de Riazor.

La arenga es parte de la poesía que propagan las letras de Patti Smith y los versos de su obra literaria. Una poeta, una rockera que el punk absorbió en la década de los setenta en Nueva York, una artista del rock and roll. Entrar en ella no es fácil (como no lo es penetrar en la intimidad de ninguna poesía), pero sí es más seductor dejarse contagiar por la imagen eterna de esta señora de ropas largas y oscuras de hombre, gris melena lacia y aspecto tan siniestro y desastrado.

Los repertorios que Patti Smith & Band han escogido para las actuaciones de los últimos dos meses de su gira por varios países de Europa no difieren mucho unos de otros. Eso hace pensar (y desear) que el set list del concierto de esta noche en A Coruña será una elección segura para agradar a quienes admiran a la artista estadounidense tanto como a los que apenas hayan seguido su larga trayectoria. Riazor, con tal propuesta, es ideal escenario para que el repertorio convenza a los más exquisitos y consiga hacer vibrar a los menos exigentes.

No solo por las canciones propias y versionadas elegidas, también por esa actitud auténtica, no exenta de dramatismo y un inevitable halo de trascendencia, que la escritora y compositora sabe lucir ante pequeñas y grandes audiencias. Eso se consigue, además de con la fuerza del mensaje, con la garra (contenida o desatada) con que se cantan temas como Dancing barefoot, Pissing in a river o Because the night, que no deberían faltar hoy.

Cuatro o cinco temas más de la discografía original de Patti Smith caerán en el concierto, entre ellos el apropiado People have the power, del álbum Dream of life, como despedida con ánimo de empoderamiento catárquico. Pero atención a las versiones, si no cambia el repertorio. Are you experienced?, de Jimi Hendrix, como segundo corte de la noche. El inesperado éxito Beds are burning, de los australianos Midnight oil, poco después, cuentan las reseñas que en una reinvención sorprendente. Y en mitad de la actuación, un trío fantástico, en cadena, de canciones prestadas de The Rolling Stones ( I'm free), Lou Reed ( Walk on the wild side) y Neil Young ( After the gold rush).

Aún habrá otra versión si Patti, que cogerá una guitarra unas veces y se moverá a su antojo entre su hijo Jackson y su veterano compañero Tony Shanahan otras, está de humor: uno de esos temas infalibles, tan buenos en quien los toma prestados como en su autor original, Gloria, inmortalizado a mediados de los sesenta por los Them de Van Morrison. Otro momento de altura para reconocer la grandeza de una artista que, guste más o guste menos, es irrepetible.

NATHY PELUSO Y BANDAS GALLEGAS

Al concierto de Patti Smith hoy en A Coruña le sucederá a las 00.30 el de la argentina Nathy Peluso, que el año pasado se vio obligada a cancelar su actuación en la plaza de las Bárbaras por la lluvia. La primera jornada del festival Noroeste en la playa de Riazor comenzará con los bolos de dos de los tres grupos que este año ganaron el Concurso de Bandas y Solistas de Cuac FM, que tienen como premio actuar como teloneros de los cabezas de cartel en la playa: el quinteto coruñés Portland, con su mezcla de indie rock y soul a las ocho de la tarde, y LORA, de Carral, una hora después; The Rapants, de Muros, tocarán mañana a las 21.00 antes de Belako y The Sounds.