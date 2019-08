"El término indie se ha desvirtuado un poco, no sé si ahora tiene mucho sentido"

Marta Otero Con sus primeros trabajos, este grupo de murcianos ya demostraron que se atrevían a experimentar con todo tipo de ritmos y estilos. Con Nunatak y el tiempo de los valientes, su último proyecto, Nunatak asienta su carácter multifacetico y su apuesta por la voz humana. Se podrá comprobar el jueves en el Espacio Mahou a las 21.00 horas.

Es su segundo concierto en A Coruña en pocos meses. ¿Es buena la acogida?

Sí, la verdad que últimamente por diferentes razones subimos mucho a Galicia, y empieza a notarse el esfuerzo y el trabajo en la zona, la acogida del público está siendo muy buena.

¿Cómo valora una banda la acogida que va a tener en cada sitio antes de cerrar fechas?

Hay algunas ciudades que funcionan mejor que otras. Supongo que a cada grupo le funcionan unas mejor y otras peor, es sorprendente llegar a ciudades en las que tocas por primera vez y ves que la gente canta tus canciones y las disfruta.

Su último trabajo, Nunatak y el tiempo de los valientes , mezcla géneros muy diferentes. ¿Estaban experimentando o buscaban desde el principio este resultado?

La verdad es que siempre hacemos lo que sale. Intentamos crear sin imponernos una línea, si en el anterior había mezcla de estilos, en el siguiente más. La marca de la casa de Nunatak es que no nos ponemos presión sobre a dónde ir, intentamos casar lo que va saliendo. No sé si es bueno o malo, pero intentamos funcionar de forma espontánea.

El nuevo disco explora el valor de la valentía. ¿Hay que ser valiente en el mundo de la música para hacer lo que uno quiere?

Sí, hay que ser valiente desde el principio, al valorar la fiabilidad de un proyecto, y sobre todo para hacer lo que te de la gana sin pensar en que va o no a gustar. Es imposible saber si algo va a funcionar o no, la clave es hacer algo de lo que te sientas orgulloso.

Desde su primer trabajo ha habido una evolución notable en cuanto ritmos y estilos. ¿Sigue buscando Nunatak su sitio dentro de un género o está cómodo saltando entre ellos?

No sabría decir. No hemos hecho ningún disco que sea eminentemente de un solo estilo, excepto el primero que tenía ese rollo más naif, puramente acústico. Cuando decidimos meter guitarra eléctrica y sintetizador, el abanico de sonido y textura se abrió muchísimo. Vamos picoteando de un sitio y de otro y nos sentimos cómodos así.

Apuestan por potenciar las capacidades de la voz humana. ¿Qué supone esto en tiempos del autotune ?

Ahí nosotros sí que navegamos a contracorriente. A día de hoy, la melodía se está sustituyendo un por ritmo, las canciones cada vez tienen menos melodía y mucho ritmo. Intentamos que las voces y armonías sean lo principal, nos encanta hacer millones de capas de coros, y sí que es algo que veo súper significativo, es la marca de la casa de Nunatak. Es importantísimo tanto en el directo como en el estudio que las voces estén en un volumen adecuado, con gran presencia.

Dejan atrás la etiqueta indie. Hoy en día, parece que todo el mundo hace indie. ¿Se ha vuelto mainstream ?

Sí, y esto a título personal, no creo que haya un estilo indie en españa que pueda acoger a un sonido concreto, se ha convertido en un cajón desastre donde se meten tantos estilos diferentes que más que indie lo llamaría alternativa. Algunas bandas indie son de todo menos alternativo porque llenan estadios, me parece que es un término que se ha desvirtuado un pelín y que ya no sé si tiene mucho sentido.

Han tocado en varios festivales. Las bandas emergentes se utilizan, a veces, para llenar carteles de festivales en malas condiciones.

Es totalmente así. Empatizo con el músico y el festival. Cuando haces un festival y metes tantos grupos, es muy complicado que las condiciones estén a gusto de todos, hay muy pocos horarios para tocar. Los festivales tiran hacia los grupos que más gente llevan. Al final, la media tabla acaba sufriendo. En las salas, tú eres el jefe, y controlas las cosas como quieres.

Sus letras se caracterizan por transmitir ciertos valores. ¿Hay una responsabilidad en el mensaje que se lanza?

Yo sí concibo el arte en general así, pero entiendo que haya otras formas de arte sin pretensiones y enfocadas a pasárselo bien, lo veo muy respetable. Nosotros creemos que nuestra música tiene que contar algo y hablar de ciertos valores, hacer una reivindicación. Es como entendemos en Nunatak el arte y la música.