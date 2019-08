"Estamos creando temas que nos gustan incluso más que los que ya han salido"

Irene Pérez Díaz Cupido, la banda creada por el trapero Pimp Flaco, y el grupo Solo Astra „Al García, Toni D, Dannel y Luichi Boy„, surgió hace menos de un año y ya ha conseguido revolucionar el panorama musical nacional. Mañana actúan en el Festival Ribeiro Son do Viño, que empieza a partir de las 20.00 en la Fundación Seoane.

Cupido nació hace muy poco, ¿como surgió esta unión entre Pimp Flaco y Solo Astra?

Flaco ya había hecho canciones de pop y más melódicas, y en Solo Astra ya hacíamos temas con ritmos urbanos. Somos personas abiertas, no solo estamos interesados en un género concreto. Flaco quería una banda para hacer conciertos suyos, y le gustó lo que hicimos nosotros. La relación fue tan buena que todo fue surgiendo. Hicimos No Sabes Mentir y salió tan bien que nos dimos cuenta de que era mucho más que una colaboración. Sentíamos que estábamos creando un concepto nuevo.

El grupo ha tenido mucho impacto en muy poco tiempo, ¿esperaban que la gente reaccionase tan bien?

Siempre hay dudas, pero a quienes les enseñábamos los temas antes de sacarlos ya babeaban. Incluso estábamos confirmados para cuatro o cinco festivales sin haber sacado una canción. Hay que ir con cuidado, nunca sabes lo que puede pasar, pero sospechábamos que podía salir bien.

Nadie se atreve a clasificar a Cupido en un género musical, ¿donde lo situarían?

A nivel estilo y género, yo personalmente „Toni D„, creo que esto es pop, lo que toda la vida ha sido pop. Aunque también tiene partes más de música urbana por las letras, la manera de expresarse... Para mí esto es lo bueno, lo que nos hace especiales. Es algo nuevo a lo que ya se le pondrá nombre más adelante.

¿Por qué Cupido?

Porque estaba ahí y nadie lo había usado. Es un nombre potente, efectivo y que viene mucho al cuento. Nuestras canciones hablan de amor, y era una idea que Flaco ya había rondado en una canción, entonces un día lo propuso y nos gustó.

¿Qué idea hay en el grupo acerca del amor?

El amor es una cosa que engloba todo, cosas buenas y cosas malas. No queremos que el concepto de Cupido sea solo el amor cursi, que también está, pero queremos incluir todos los tipos de amor, como quererse a uno mismo y a los demás. El amor es algo bastante moldeable, por eso el logo del grupo es como un monstruito sin formas definidas y no un angelito. El amor tiene millones de perspectivas.

¿Está la banda abriendo un camino hacia nuevos estilos no explorados hasta la fecha?

El pop, rock, indie o como queramos llamarlo se tiene que adaptar a las generaciones porque el público va muriendo y va naciendo gente nueva. Se ve ya en los festivales como cada vez se incluyen más artistas urbanos, más tendencias. Estamos ante música nueva, y creo que con Cupido en unos años se hablará de un cambio en el panorama musical español. No creo que estemos creando nada, pero estamos definiendo caminos distintos, eso seguro.

Por el momento, Préstame Un Sentimiento es el único disco, ¿están trabajando en nuevos temas, o quizás en un nuevo álbum?

Estamos componiendo canciones en las pruebas de sonido, porque son casi los únicos huecos que tenemos libres. Aún así están saliendo temas que nos están ilusionando mucho, y que incluso nos gustan mucho más que los que ya han salido. Ya hemos grabado cosas, pero está todo en el aire y queremos hacerlo bien. Las cosas llevan su tiempo y ahora estamos con conciertos todo el día. Pero podemos decir que se está gestando la segunda etapa de Cupido.

¿ Es No Sabes Mentir la canción más representativa de Cupido?

Para nosotros fue la primera, y es un poco la que lo marcó todo: ese sonido, ese ritmo ochentero... pero no se va a quedar ahí. No toda nuestra música va a sonar a No Sabes Mentir, todo lo contrario, somos un grupo de evolución, y sé que puede haber gente a la que le moleste, pero nosotros no podemos estar quietos. Las cosas nuevas que estamos grabando ya tienen un sonido diferente, siguen sonando a Cupido, pero intentamos cambiar un poco. Pero desde luego esta es nuestra canción bandera junto con Autoestima, que incluso se está comiendo a su hermana mayor. Que sea nuestra canción insignia no quiere decir que sea el referente único. Hay otras canciones en el disco que probablemente nos indiquen más el camino de hacia donde van a ir los tiros con los nuevos temas.

¿Es Cupido un grupo para todo el mundo?

Lo más curioso es que casi vienen más los padres a decirnos que les gusta que sus hijos. Nos dicen: mi hijo escuchaba a Pimp Flaco y a mí no me gustaba el trap, y de repente escucho Cupido. Es muy guay ver que le gustas a gente muy diversa, aunque es cierto que tenemos un público más mayoritario entre los 15 y los 25 años.