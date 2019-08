"No todo el mundo está dispuesto a renunciar a cosas para llevar esta vida"

Marta Otero A Carlos García se le conoce mejor por Charly Sinewan, apodo bajo el cual este aventurero madrileño retransmite, a través de su canal de YouTube, los viajes que emprende a lomos de su inseparable moto. Hace diez años empezó a recorrer el mundo por etapas, y desde 2014 se dedica a ello profesionalmente. Lo cuenta en su libro El Mundo en moto con Charly Sinewan, que presenta hoy en Marineda City a las 19.00 horas.

Abandonarlo todo para recorrer el mundo es el deseo de muchos pero está al alcance de pocos. ¿Cómo lo hizo usted?

Yo creo que es al revés, es el deseo de pocos y está al alcance de muchos, pero creo que no todo el mundo está dispuesto a renunciar a ciertas cosas para llevar esta vida. A todo el mundo le seduce la idea romántica de estar viajando, pero nadie se sienta a valorar qué tiene que hacer para que esto pase. Es posible incluso para las familias. Es una balanza que en pocos casos se decanta hacia esa decisión. A mí me costó tomarla, pero al final aquí estoy.

¿Qué aporta lo narrado en su nuevo libro con respecto al contenido del canal?

Planeta me escribió y era la oportunidad de entrar en una editorial por la puerta grande. Me gusta escribir, lo hacía antes en el blog. Planeta me pidió un manual y escribí un manual un poco raro porque metí historias mías por el medio. Aporta principalmente que para planificar un viaje, es más fácil con un libro que por Internet, está más ordenado. Se habla de papeles, de equipaje... te ayuda a llevar un orden a la hora de preparar un viaje... También quería motivar a la gente. Desvirtuar el tema del peligro, contar historias que ejemplifican lo contado en el manual. Es pronto, pero yo diría que está gustando. La maquetación es espectacular, hay fotos, viñetas...

¿Recomienda el libro a viajeros en moto, o es apto para todo tipo de viajeros?

Para todo tipo de viajeros. Si no vas en moto, los capítulos que traten sobre eso te los saltas, pero hay muchos que son comunes. Los relatos son relatos de viajes, da igual que esté la moto ahí. No es un libro tampoco para leer de principio a fin, sino para que se hojee, te lees un relato un día, otro día el siguiente, y así.

Como una guía de viajes un poco personal.

Sí, muy personal. No sé si hay muchas en el mercado, pero sí, es indiscutible, tiene el sello de quien lo ha escrito. Habrá a quien le guste y a quien no, pero el libro es muy mío.

¿En su caso qué fue antes, la pasión por las motos o por los viajes?

Prácticamente a la vez. Viajé mucho tiempo con mochila fuera de España, y dentro de España, viajaba en moto. Decidí combinar ambas cosas.

¿Cuál es el valor añadido que le da la moto a la experiencia del viaje?

Para el que le gusta montar, es el mejor vehículo para viajar. Si haces un balance de lo que te da y lo que te quita, es lo mejor. Te lleva a muchos sitios, es fácil de transportar si quieres cruzar océanos, te da libertad, no es lo más caro. La bici tiene ventajas, pero te cuesta más llegar a los sitios.

Ha viajado a más de 60 países. ¿Cuál es su Top 3 ?

Lo haría por continentes. En Asia, me quedo con Indonesia por su diversidad, lo agradable que es su gente, se come bien, y tiene muchas posibiliades para hacer todo tipo de deporte. Hay mucho personajazo. En África, aunque las mejores experiencias me las llevé en Madagascar, me quedaría con Kenia, lo tiene todo para considerar que estás en África pura, pero a la vez tiene una clase media local, y una gran ciudad como es Nairobi, que te lo da todo. De América me quedo con México. Dentro de México, soy muy fan de baja California, es un lugar espectacular, con una diversidad de paisajes increíble, un mar que es como un plato, una cultura muy mezclada.

Da la vuelta al mundo por etapas. ¿Cómo se planifica?

Como viene el viento. Yo empecé haciendo España-Australia, luego bajé a África. El camino fue improvisado, pero siempre con un destino final a lo lejos. Mi idea ahora es hacer América del Norte al Sur entera. Me lío por el camino, de repente surge la oportunidad de ir a Cuba, y voy. No llevo nada planeado, me dejo llevar por lo que me va pasando.

Viaja solo casi siempre. ¿Es mejor que en compañía?

Es más fácil porque no tienes que consensuar nada. Un viaje tan largo en compañía se hace complicado, a menos que encuentres a la pareja perfecta. Conozco pocos casos de viajes largos hechos en compañía. El ir solo te permite observar más, y la gente se te acerca más. Dos o tres moteros en un sitio al final imponen un poco.