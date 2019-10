¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del 2 de octubre

Redacción | A CORUÑA ▶Proyección de un filme de Hitchcock (18.00 y 20.30h). El ciclo de arte inclusivo continúa las proyecciones de su concurso Diversimacine con títulos de creadores de países como Brasil, México, Rusia o Reino Unido.

CGAI

Durán Loriga, 10

▶Lírica inclusiva en San Diego (19.00h). La soprano Carmenchu Domínguez y el tenor David Ferreiro interpretan arias, zarzuelas y musicales como parte del programa Lírica inclusiva de Amigos de la Ópera. La entrada es libre.

Centro Cívico de San Diego

Parque de San Diego, s/n

▶Continúa el festival DiversidArte (19.00h). El ciclo de arte inclusivo continúa las proyecciones de su concurso Diversimacine con títulos de creadores de países como Brasil, México, Rusia o Reino Unido.

Afundación

Cantón Grande, 8

▶El Conservatorio inaugura el curso (19.30h). El Conservatorio Superior abre el curso con la conferencia del pintor Antón Patiño O ollo escoita y la intervención musical del grupo Esquío Ensemble.

Conservatorio Superior de Música

Manuel Murguía, 44

▶Viaje por el Camino con Marga Rosende (19.30h). La escritora coruñesa visita el Colegio de Abogados para hablar de su segunda novela, El color del cristal con que me miras, ambientada en el Camino Primitivo de Santiago de Compostela.

Colegio de Abogados

Federico Tapia, 11

▶Ponencia sobre el Pazo de Meirás (20.00h). Los autores de Meirás. Un pazo, un caudillo, un espolio, Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo, analizan las posibilidades actuales de recuperar el edificio.

Asociación Alexandre Bóveda

Olmos, 16

▶Concierto de John Mayall (21.00h). El músico recala en el Colón con su 85th Anniversary Tour, en el que presentará su álbum Nobody told me junto a Carolyn Wonderland, Greg Rzab y Jay Davenport. Más información.

Teatro Colón

Avenida de la Marina, 7A

Y ADEMÁS

▶'As fosas do esquecemento'. El Fórum Metropolitano acoge una exposición de fotografías realizadas por Eloy Alonso que, bajo el título 'As fosas do Esquecemento', reúne una serie de imágenes del fotógrafo sobre la exhumación de víctimas del franquismo. Más información.

Fórum Metropolitano

Río Monelos, 1

▶'Xeitos de ver. Construíndo masculinidades positivas'. Esta muestra fotográfica reúne en la Domus los trabajos que son resultado de un taller de la Fundación Érguete con usuarios del Centro de Integración Social. Más información.

Domus

Ángel Rebollo, 91